偶像包袱是什么？NCT 127在玹头发乱翘出没公共场合，怎睡得出这发型？网友：还有更乱的XD

怎么睡出这发型?

目前正在美国巡演的NCT 127,以独树一帜的音乐路线,及成员们强烈的个人特色而成为时下大热韩团。不只数次登上美国知名节目表演,还成为运动品牌PUMA亚太区品牌大使,最近释出一系列品牌照,呈现潮流街头魅力,不管在何地都拥有超高人气。



在巡演闲暇期间,NCT 127也勤於在社群分享异国生活,常常看到他们上传街景日常照。其中成员在玹却留下这张照片,让粉丝笑翻!只见他头发不受控向各个角度乱翘,而这张照片似乎是成员Mark拍下的!



在发出贴文后,网友开始在留言区晒出乱发照,这程度怎么有点像梅杜莎?



the genre is crazy hair never going bald and jaehyun always wins slay pic.twitter.com/qDfvQqHgS1