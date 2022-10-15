偶像包袱是什么？NCT 127在玹头发乱翘出没公共场合，怎睡得出这发型？网友：还有更乱的XD

怎么睡出这发型？

目前正在美国巡演的NCT 127，以独树一帜的音乐路线，及成员们强烈的个人特色而成为时下大热韩团。不只数次登上美国知名节目表演，还成为运动品牌PUMA亚太区品牌大使，最近释出一系列品牌照，呈现潮流街头魅力，不管在何地都拥有超高人气。



在巡演闲暇期间，NCT 127也勤於在社群分享异国生活，常常看到他们上传街景日常照。其中成员在玹却留下这张照片，让粉丝笑翻！只见他头发不受控向各个角度乱翘，而这张照片似乎是成员Mark拍下的！



在发出贴文后，网友开始在留言区晒出乱发照，这程度怎么有点像梅杜莎？



the genre is crazy hair never going bald and jaehyun always wins slay pic.twitter.com/qDfvQqHgS1 — gaiety saw nct¹²⁷ (@snowyyuno) October 13, 2022

在玹的精致外表一直以来都备受关注，先前在签售会上的一系列照片，让论坛网友又再次沦陷於他的帅脸！每张照片都拍得很完美，完全是零死角美男，很多评论都表示：像学校帅气学长，清纯中又不失man味，把大家都迷倒了～



不只大家get到在玹的颜值，高级品牌PRADA也相中他、成为品牌宣传大使！今年也有出席品牌时装秀场观秀，高订品牌和在玹的高级氛围一拍即合～不论是对时尚还是音乐都超有sense的他，超值得入坑！



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