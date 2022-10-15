合作新節目？BTS Jin被目擊和大廚白種元出現在市場，粉絲合照來者不拒超隨和！

感覺市場攤販會多送很多菜！

在近日結束的《TMA音樂大獎》頒獎典禮，BTS橫掃7項獎項，還拿下大賞～當天帶來舞台獻唱歌曲，台下觀眾聽得如癡如醉！其中成員Jin獲得個人獎項，以大王之姿被成員扛上台，超鬧畫面讓ARMY笑翻～



Sorry army but BTS are the no.1 Kim seokjin fan



"JIN FIRST TMA AWARD" pic.twitter.com/SQeuO9UXbC &mdash (@jk_myou) October 8, 2022

當天Jin的造型也深獲人心，大家都在討論身為團內大哥的Jin，看起來卻如此清純，像高中校草學長一樣！蓬鬆自然的髮型，配上清澈的眼眸，自然風格又十分惹人注意！



最近Jin被人目擊到，和韓國知名大廚白種元出現在市場，兩人似乎在拍攝新節目！兩人十分隨和親切，和粉絲合照來者不拒～



[dct____ttt] story on instagram



bts [jin], baek jong-won hyungnim

i can’t believe ~ that i’m watching the world star bts jin, jong-woni and haengnim at the folk flea market ~



[참나 he thinks his story is absurd, a story hard to believe when you’re telling it] pic.twitter.com/dmsfH758AH — (seo) (@ommo7o) October 10, 2022

Jin和白種元其實已是舊識，Jin之前就常po出和白種元大廚在一起的畫面。白種元和多位藝人皆有合作節目、成績火紅，不論是實力還是綜藝皆能兼顧到位，最近的節目《白Packer》更是挑戰極限、上山下海去下廚，讓人超佩服！如今傳出兩人合作的消息，讓論壇網友超期待！



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