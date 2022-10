SJ艺声想牵手手，被利特忽略XD 转身跟弟弟软萌讨抱～将跟颂乐合作新歌《After Love》！

是想抱抱还是要骚扰弟弟XD

韩团Super Junior近日开启巡回演唱会《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD》,睽违多时宣布开唱,让ELF超兴奋!目前在马来西亚等地完成演出,表演多首经典舞台,粉丝也开心分享片段,社群讨论热度超高!



然而成员艺声在社群上传了演唱会其中一幕,让人喷笑!舞蹈设计为利特在出场时,要牵住艺声伸出的手,但利特走出来后没有照做,反而直接忽视XD艺声的手就晾在那里!银赫也一脸狐疑的和艺声对视,贴文一出粉丝马上热烈转发,虽然很搞笑,但大家还是有安慰艺声,表示自己的手可以给他牵!



在利特那里吃了闭门羹的艺声,转而向弟弟讨抱!就算是舞台上也不避讳表达满满爱意,成功抱到厉旭,让粉丝尖叫连连~抱一个还不够,艺声再走向圭贤想来个背后抱,结果被圭贤发现,机灵的逃走了~



谁能想到看上去没什么表情、总是酷酷的艺声竟然这么爱抱抱!反差萌超圈粉~最近艺声还带来好消息,将和Mamamoo成员颂乐合作新歌《After Love》!预计20日於各大平台发布歌曲。以优美嗓音闻名的艺声,为许多电视剧献唱主题曲,颂乐的唱功实力也一向备受肯定,消息一出传遍全网,大家都期待两位实力派歌手的合作成果~



221013 Super Junior Yesung and Mamamoo Solar sweet collaboration "After Love" will be released on the 20th at 6 PM



"The two worked together on their first duet.Nevertheless, they completed the perfect harmony "Ye-sung's soft vocals and Solar's beautiful voice stand out" pic.twitter.com/xR9ElrX4hp