SJ艺声想牵手手，被利特忽略XD 转身跟弟弟软萌讨抱～将跟颂乐合作新歌《After Love》！

SJ艺声想牵手手，被利特忽略XD 转身跟弟弟软萌讨抱～将跟颂乐合作新歌《After Love》！

明星   2022年10月14日   星期五10:30   Lorrie  

（封面图源：TVdaily）

是想抱抱还是要骚扰弟弟XD

韩团Super Junior近日开启巡回演唱会《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD》，睽违多时宣布开唱，让ELF超兴奋！目前在马来西亚等地完成演出，表演多首经典舞台，粉丝也开心分享片段，社群讨论热度超高！

然而成员艺声在社群上传了演唱会其中一幕，让人喷笑！舞蹈设计为利特在出场时，要牵住艺声伸出的手，但利特走出来后没有照做，反而直接忽视XD艺声的手就晾在那里！银赫也一脸狐疑的和艺声对视，贴文一出粉丝马上热烈转发，虽然很搞笑，但大家还是有安慰艺声，表示自己的手可以给他牵！

在利特那里吃了闭门羹的艺声，转而向弟弟讨抱！就算是舞台上也不避讳表达满满爱意，成功抱到厉旭，让粉丝尖叫连连～抱一个还不够，艺声再走向圭贤想来个背后抱，结果被圭贤发现，机灵的逃走了～

谁能想到看上去没什么表情、总是酷酷的艺声竟然这么爱抱抱！反差萌超圈粉～最近艺声还带来好消息，将和Mamamoo成员颂乐合作新歌《After Love》！预计20日於各大平台发布歌曲。以优美嗓音闻名的艺声，为许多电视剧献唱主题曲，颂乐的唱功实力也一向备受肯定，消息一出传遍全网，大家都期待两位实力派歌手的合作成果～

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » SJ艺声想牵手手，被利特忽略XD 转身跟弟弟软萌讨抱～将跟颂乐合作新歌《After Love》！
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手