SJ艺声想牵手手，被利特忽略XD 转身跟弟弟软萌讨抱～将跟颂乐合作新歌《After Love》！

是想抱抱还是要骚扰弟弟XD

韩团Super Junior近日开启巡回演唱会《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD》，睽违多时宣布开唱，让ELF超兴奋！目前在马来西亚等地完成演出，表演多首经典舞台，粉丝也开心分享片段，社群讨论热度超高！



然而成员艺声在社群上传了演唱会其中一幕，让人喷笑！舞蹈设计为利特在出场时，要牵住艺声伸出的手，但利特走出来后没有照做，反而直接忽视XD艺声的手就晾在那里！银赫也一脸狐疑的和艺声对视，贴文一出粉丝马上热烈转发，虽然很搞笑，但大家还是有安慰艺声，表示自己的手可以给他牵！



在利特那里吃了闭门羹的艺声，转而向弟弟讨抱！就算是舞台上也不避讳表达满满爱意，成功抱到厉旭，让粉丝尖叫连连～抱一个还不够，艺声再走向圭贤想来个背后抱，结果被圭贤发现，机灵的逃走了～



谁能想到看上去没什么表情、总是酷酷的艺声竟然这么爱抱抱！反差萌超圈粉～最近艺声还带来好消息，将和Mamamoo成员颂乐合作新歌《After Love》！预计20日於各大平台发布歌曲。以优美嗓音闻名的艺声，为许多电视剧献唱主题曲，颂乐的唱功实力也一向备受肯定，消息一出传遍全网，大家都期待两位实力派歌手的合作成果～



221013 Super Junior Yesung and Mamamoo Solar sweet collaboration "After Love" will be released on the 20th at 6 PM



"The two worked together on their first duet.Nevertheless, they completed the perfect harmony "Ye-sung's soft vocals and Solar's beautiful voice stand out" pic.twitter.com/xR9ElrX4hp — (@Eunhae0404_1510) October 13, 2022

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