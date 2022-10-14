33岁姜河那观看17岁旧影片尴尬到表情狰狞！和爸爸合唱，大展好歌喉

姜河那看到旧影片尴尬到脸部变形。

姜河那和河智苑最近联袂主演了新月火剧《谢幕》，并一同亮相《演中PLUS》为新剧宣传造势。 节目中途聊到了姜河那的家乡釜山，河智苑就联想到了《谢幕》中姜河那饰演的男主角「刘在宪」，大赞「他忠清道方言说得特别好」，听完之后姜河那自夸：「是在忠清道的釜山，回老家的话会说（方言）。」

采访继续进行中，姜河那没想到节目组竟然找到了他出道时的演出，那时他和父亲一同参加了《清晨院子》，父子俩合唱竞演，突破了数道关卡。 看到画面中17岁稚嫩青涩的自己，姜河那不忍直视，歪著脑袋，紧闭双眼，还皱紧了眉头，完全不想看的样子，逗得全场哈哈大笑。









此外，《谢幕》讲述了知名连锁酒店「乐园酒店」的创始人兼总裁「慈金顺」（高斗心 饰）在20多岁时经历战争，从朝鲜逃往韩国躲避战争时与丈夫、 孩子走散，多年过去却始终没有朝鲜家人的消息。 年事已高的她不幸罹癌，希望离开人世前能与失散的家人团聚。 而有一个男人，决定假扮成慈金顺的孙子，完成奶奶的心愿，由此展开一段动人的故事，将於10月31日开播。



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