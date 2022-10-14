SJ藝聲想牽手手，被利特忽略XD 轉身跟弟弟軟萌討抱～將跟頌樂合作新歌《After Love》！

是想抱抱還是要騷擾弟弟XD

韓團Super Junior近日開啟巡迴演唱會《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD》，睽違多時宣布開唱，讓ELF超興奮！目前在馬來西亞等地完成演出，表演多首經典舞台，粉絲也開心分享片段，社群討論熱度超高！



然而成員藝聲在社群上傳了演唱會其中一幕，讓人噴笑！舞蹈設計為利特在出場時，要牽住藝聲伸出的手，但利特走出來後沒有照做，反而直接忽視XD藝聲的手就晾在那裡！銀赫也一臉狐疑的和藝聲對視，貼文一出粉絲馬上熱烈轉發，雖然很搞笑，但大家還是有安慰藝聲，表示自己的手可以給他牽！



在利特那裏吃了閉門羹的藝聲，轉而向弟弟討抱！就算是舞台上也不避諱表達滿滿愛意，成功抱到厲旭，讓粉絲尖叫連連～抱一個還不夠，藝聲再走向圭賢想來個背後抱，結果被圭賢發現，機靈的逃走了～



誰能想到看上去沒什麼表情、總是酷酷的藝聲竟然這麼愛抱抱！反差萌超圈粉～最近藝聲還帶來好消息，將和Mamamoo成員頌樂合作新歌《After Love》！預計20日於各大平台發布歌曲。以優美嗓音聞名的藝聲，為許多電視劇獻唱主題曲，頌樂的唱功實力也一向備受肯定，消息一出傳遍全網，大家都期待兩位實力派歌手的合作成果～



221013 Super Junior Yesung and Mamamoo Solar sweet collaboration "After Love" will be released on the 20th at 6 PM



"The two worked together on their first duet.Nevertheless, they completed the perfect harmony "Ye-sung's soft vocals and Solar's beautiful voice stand out" pic.twitter.com/xR9ElrX4hp — (@Eunhae0404_1510) October 13, 2022

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