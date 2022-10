SJ藝聲想牽手手，被利特忽略XD 轉身跟弟弟軟萌討抱～將跟頌樂合作新歌《After Love》！

是想抱抱還是要騷擾弟弟XD

韓團Super Junior近日開啟巡迴演唱會《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD》,睽違多時宣布開唱,讓ELF超興奮!目前在馬來西亞等地完成演出,表演多首經典舞台,粉絲也開心分享片段,社群討論熱度超高!



然而成員藝聲在社群上傳了演唱會其中一幕,讓人噴笑!舞蹈設計為利特在出場時,要牽住藝聲伸出的手,但利特走出來後沒有照做,反而直接忽視XD藝聲的手就晾在那裡!銀赫也一臉狐疑的和藝聲對視,貼文一出粉絲馬上熱烈轉發,雖然很搞笑,但大家還是有安慰藝聲,表示自己的手可以給他牽!



在利特那裏吃了閉門羹的藝聲,轉而向弟弟討抱!就算是舞台上也不避諱表達滿滿愛意,成功抱到厲旭,讓粉絲尖叫連連~抱一個還不夠,藝聲再走向圭賢想來個背後抱,結果被圭賢發現,機靈的逃走了~



誰能想到看上去沒什麼表情、總是酷酷的藝聲竟然這麼愛抱抱!反差萌超圈粉~最近藝聲還帶來好消息,將和Mamamoo成員頌樂合作新歌《After Love》!預計20日於各大平台發布歌曲。以優美嗓音聞名的藝聲,為許多電視劇獻唱主題曲,頌樂的唱功實力也一向備受肯定,消息一出傳遍全網,大家都期待兩位實力派歌手的合作成果~



221013 Super Junior Yesung and Mamamoo Solar sweet collaboration "After Love" will be released on the 20th at 6 PM



"The two worked together on their first duet.Nevertheless, they completed the perfect harmony "Ye-sung's soft vocals and Solar's beautiful voice stand out" pic.twitter.com/xR9ElrX4hp