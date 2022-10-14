「韩国Beyoncé」孝琳开唱在即曲目先公开！10月22日准时开卖

韩国铁肺天后孝琳将於 11月12日 来台在台北新光三越A11的信义剧场 Legacy Max 举办 「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱会，门票将於10月22日下午一点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台准时开卖！还抢先公开表演曲目！

11月12日 「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱会门票将於10月22日下午一点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台准时开卖，活动票价为 NT$ 4,200 元(全场站席无序号，依现场工作人员指示排队进场) ，另外推出限量 VIP 套票组 NT$ 4,800 元(含价值 NT$ 4,200 入场票券一张、享优先入场福利、独家孝琳周边一个、独家孝琳小卡一张)。



今年是孝琳成立个人公司的第五年，虽然孝琳所属的团体 SISTAR在 2017 年宣布解散，但成员间的好感情依旧不变，也互相应援。2021年孝琳和多顺合体惊喜回归歌坛并推出合唱曲〈Summer or Summer〉，今年4月昭宥举办演唱会，其他三名成员也都出席应援，孝琳在首尔的演唱会也是收到成员们的热烈应援并来到现场，更以完全体的形式出演《柳熙烈的写生簿》。孝琳的现场Live实力的歌声让人听了很过瘾，现场除了会带来SISTAR经典歌曲及个人 SOLO 曲外，连孝琳演唱过的电视剧〈主君的太阳〉、〈来自星星的你〉等经典 OST，以及今年参演节目《QUEENDOM 2》的歌曲，都将会在11月12日带来专属於孝琳独一无二的舞台！



【HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI】

活动日期：2022年11月12日（六）

演出时间：19:00 (实际演出时间以现场公告为准)

演出地点：信义剧场 Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

演出地址：台北市信义区松寿路11号6F

售票时间：2022年10月22日（六）13:00

票价：NT$ 4,200 (全场站区无序号，请依现场指示排队进场)

限量 VIP 套票组 NT$ 4,800 (含价值 NT$ 4,200 入场票券一张、享优先入场福利、独家孝琳周边 一个、独家孝琳小卡一张)

主办单位 : O.N worldwide 오엔기획

协办单位：希林国际有限公司

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