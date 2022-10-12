徐玄主持典礼与BTS合照，困惑问：RM去哪了？Jin被成员扛上台领奖像国王！让网友笑翻XD

Jin被扛出来爆笑到快喷饭！

前几日举行的韩国TMA颁奖典礼，由评审及各国粉丝共同参与评分，为一年一度音乐颁奖盛事，今年由全炫茂、少女时代成员徐玄携手主持，两人已经共同主持数次，合作火花甚佳、默契满分～



此次典礼星光熠熠，集结多位火红歌手，包括PSY、NCT DREAM、THE BOYZ、ITZY、IVE等等，共同角逐奖项。而今年BTS横扫7项大奖，还拿下大赏！带来的精彩表演，更让粉丝听得如痴如醉～



bts full performance at the tma pic.twitter.com/UKAoeFzMpm — nu ⁷ (@strwmnie) October 8, 2022

当宣布成员Jin获得个人奖项时，台下尖叫声不绝於耳！上台领奖时，竟然由成员一起扛著出现，这大王姿态马上传遍全网！



.@BTS_twt Jin has won the Individual FAN N STAR CHOICE Award for The Fact Music Awards 2022!



JIN FIRST TMA AWARD#TMAChoiceWinnerJin pic.twitter.com/oRb1YXyQRj — All for Jin (@jinnieslamp) October 8, 2022

典礼已圆满落幕，然而话题仍源源不断！BTS和主持人合照，而徐玄也在个人IG放上与BTS的合照，恭喜BTS赢得大赏～还附上一句话：不过RM去哪了？粉丝看到后都笑到不型。怎么刚好他不在时拍了照XD之前V、Jin也透露自己是SONE，合照一曝光也让大家表示：BTS是最成功的SONE！



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