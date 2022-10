徐玄主持典礼与BTS合照，困惑问：RM去哪了？Jin被成员扛上台领奖像国王！让网友笑翻XD

Jin被扛出来爆笑到快喷饭!

前几日举行的韩国TMA颁奖典礼,由评审及各国粉丝共同参与评分,为一年一度音乐颁奖盛事,今年由全炫茂、少女时代成员徐玄携手主持,两人已经共同主持数次,合作火花甚佳、默契满分~



此次典礼星光熠熠,集结多位火红歌手,包括PSY、NCT DREAM、THE BOYZ、ITZY、IVE等等,共同角逐奖项。而今年BTS横扫7项大奖,还拿下大赏!带来的精彩表演,更让粉丝听得如痴如醉~



bts full performance at the tma pic.twitter.com/UKAoeFzMpm

当宣布成员Jin获得个人奖项时,台下尖叫声不绝於耳!上台领奖时,竟然由成员一起扛著出现,这大王姿态马上传遍全网!



.@BTS_twt Jin has won the Individual FAN N STAR CHOICE Award for The Fact Music Awards 2022!



JIN FIRST TMA AWARD#TMAChoiceWinnerJin pic.twitter.com/oRb1YXyQRj