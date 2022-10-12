[分集剧情]《依法相爱吧》李升基这次不踩刹车从街上激吻到家里！一张书签让李世荣看懂10多年守候（EP11）

[有雷]《依法相爱吧》李升基与李世荣将正面迎战都韩集团，李升基也坦言自己长久以来一直在暗中调查，都韩集团即将落入外人手中，他与母亲顺利保住董事会优势。与李世荣的感情终於又要更进一步，担心她的人身安全更想时时刻刻跟她黏在一起！

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《依法相爱吧》都韩集团李便雄（赵汉哲饰）打算逼退现任会长，也就是金正浩（李升基饰）的外公，正浩与宥利（李世荣饰）也想方设法从各方获得股份支持，终於协助正浩的母亲与外公在董事会上巩固住自家的地位，而会长外公也宣布废除家族继承的传统，将由大家推选选出下任继承人。李便雄的复仇计画还没结束，并且经由调查发现他甚至会不择手段杀人灭口，而他也即将对宥利与正浩祭出更强烈的手段。



宥利协助上一案遗产风波的主角，解开了其父亲在离世前给她的秘密讯息，破解了保险箱后得到一个花盆，再从花盆中的讯息引领女儿来到一大片花田，其实女儿早已释怀也不想与哥哥们争产了，只想知道父亲是否能体会到她不离不弃的照顾，没想到父亲早就请托灌溉花田的帮佣阿姨，交给女儿一个沉甸甸的皮箱，装满了闪亮亮的金条，让女儿破涕为笑。



正浩与宥利的感情到底能不能拨云见日，正浩担心宥利再度受到暗算，所以绝不让她落单，到哪里都要她报备。宥利则是一直纠结正浩到底是从哪时候开始爱上她的呢？虽然身边友人不断暗示早在十多年前就开始，但宥利仍找不到真正的证据。某天她发现正浩夹在书中的书签竟是自己在2008年所压花制作的，而且两人曾逛到现在的Law Cafe，当时还是一家义大利餐厅，宥利想起了自己当时就提到想在这里与正浩一起开店的梦想……



像是终於明白了什么，宥利终於往正浩狂奔，不过正浩依旧压抑心中的爱意，只希望某天宥利能对当年的事件释怀，才能没有包袱和他交往。不过宥利希望他能直白说出自己的感受，所以正浩说自己其实忍耐得很辛苦，两人终於决定抛开都韩集团的阴影，跟著自己的心意走。从街上激吻到家中，宥利更是清楚说明「要留下来过夜」，这次正浩应该不会再推开她了吧！预告中看到李便雄代表又故技重施绑架宥利，实在也太卑鄙了……正浩又要开始抓狂了！



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