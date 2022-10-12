《不朽的名曲》PENTAGON Kino：车银优一转学来就治好我的王子病！

银优治百病！

最近在KBS节目《不朽的名曲：传说在歌唱》上，邀来同在演艺圈的好友聊聊彼此。WOODZ曹承衍及PENTAGON成员Kino一同上节目，WOODZ公开提及两人是艺术高中同学，两人已相识10年，对彼此非常熟悉，当天还一起带来舞台！



WOODZ在节目上公开爆料Kino有王子病！他提到Kino自认长著一张帅脸，在学校俨然是个王子，行为举止也要像殿下一样！明明可以好好打招呼，Kino却硬要跟人眨眼示意，让他超无言XD果然是要当偶像的料！不过Kino说后来自己的王子病治好了，原因就是：车银优转学来我们学校！一见到车银优，他就顿时醒悟谁才是真正的王子，爆笑片段瞬间流传出来～



脸蛋天才车银优的高中传说已传遍大街小巷，车银优自己说小时候长得不好看，只是桌上常常有巧克力而已。但据旁人所说，当他在食堂去丢餐盘时，全餐厅会顿时安静、校园运动会的时候，大家挤到最前排抢著看他，结果让活动无法继续！



之前Kino曾和ASTRO成员JIN JIN一同拍摄，JIN JIN问Kino：跟我比较亲还是银优？让Kino超慌乱～后来说自己和车银优认识较久，以前念同校时会一起回家、去公司练习，大家也才了解两人的友情开端。不过这种二择一问题好像女友会问的：妈妈跟我落水你要救谁？难怪Kino慌到不行～



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