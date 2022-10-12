徐玄主持典禮與BTS合照，困惑問：RM去哪了？Jin被成員扛上台領獎像國王！讓網友笑翻XD

Jin被扛出來爆笑到快噴飯！

前幾日舉行的韓國TMA頒獎典禮，由評審及各國粉絲共同參與評分，為一年一度音樂頒獎盛事，今年由全炫茂、少女時代成員徐玄攜手主持，兩人已經共同主持數次，合作火花甚佳、默契滿分～



此次典禮星光熠熠，集結多位火紅歌手，包括PSY、NCT DREAM、THE BOYZ、ITZY、IVE等等，共同角逐獎項。而今年BTS橫掃7項大獎，還拿下大賞！帶來的精彩表演，更讓粉絲聽得如癡如醉～



bts full performance at the tma pic.twitter.com/UKAoeFzMpm — nu ⁷ (@strwmnie) October 8, 2022

當宣布成員Jin獲得個人獎項時，台下尖叫聲不絕於耳！上台領獎時，竟然由成員一起扛著出現，這大王姿態馬上傳遍全網！



.@BTS_twt Jin has won the Individual FAN N STAR CHOICE Award for The Fact Music Awards 2022!



JIN FIRST TMA AWARD#TMAChoiceWinnerJin pic.twitter.com/oRb1YXyQRj — All for Jin (@jinnieslamp) October 8, 2022

典禮已圓滿落幕，然而話題仍源源不斷！BTS和主持人合照，而徐玄也在個人IG放上與BTS的合照，恭喜BTS贏得大賞～還附上一句話：不過RM去哪了？粉絲看到後都笑到不型。怎麼剛好他不在時拍了照XD之前V、Jin也透露自己是SONE，合照一曝光也讓大家表示：BTS是最成功的SONE！



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