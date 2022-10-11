97Line美女贴美女好养眼！TWICE志效解惑：如何与MINA & BLACKPINK Lisa & （G）I-DLE Minnie成为闺蜜

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明星   2022年10月11日   星期二11:10   Tracy  

（封面图源：IG@@min.nicha)）

K-POP界女版「97Line」TWICE志效和MINA、BLACKPINK LISA和（G）I-DLE Minnie是如何成为闺蜜的呢？

几个月前，Minnie在个人IG上公开一组照片，立刻引发热烈讨论！照片是Minnie与BLACKPINK LISA、TWICE志效&Mina一起拍的大头贴，几人亲密地抱在一起，一看就是闺蜜相约外出游玩的场景。 她们戴上小花、茄子、大象、仙人掌等发箍，还比了最近很红的「倒V手势」等。 这4人分别来自目前最火爆的3大女团，是何如成为闺蜜死党的呢？ 让无数粉丝和网友好奇。

志效就来解惑了，她们是到底认识的。 首先志效和MINA是同团队友，关系自然不一般，多年的相处已经从队友变成了家人，感情好得不得了！

而志效和Lisa的缘分就要追溯到两人出道初期了，因为同是1997年出生，迅速拉近了好感，两团都登顶K-POP巅峰之后也始终保持联络，一有空就会相约见面。

Lisa和Minnie则都是泰国出身的歌手，两人远离祖国来到韩国工作，相同的国籍和经历使得她们火速成了闺蜜，在异国他乡相互扶持、 慰藉，而因为Lisa，Minnie自然而然地结识了志效与MINA，4名1997年出生的女孩们组成了K-POP界的「97Line」，延续著友情。

美女们，请多多同框哦！

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