《学校2017》后再组CP！张东润、薛仁雅将主演新剧《Oasis》，俊男美女先在「TMA」合体

薛仁雅第一次当女主角，当然要多多关注！



预计於明年（2023年）上半年首播的KBS 2TV新剧《Oasis》，以1980至1990年代动荡激变的韩国为背景，描述三个年轻人努力守护梦想和友情、以及人生中唯一的初恋的故事。由张东润、薛仁雅、秋英宇主演。

张东润饰演「李斗学」，虽然贫穷但拥有聪慧的头脑和明朗的灵魂，对从首尔转学过来的女主角一见钟情。被卷入意外事件后与波澜万丈的人生进行正面对决，展现青春的火热面貌。

薛仁雅饰演「吴贞心」，个性正直、坦诚、强韧，懂得与不义对抗，也会为自己的梦想勇往直前。是家中的独生女，从首尔转学过来后与李斗学、崔哲雄发展出深厚的友情与青涩的爱情，在学生时代累积无法忘怀的回忆。

秋英宇饰演「崔哲雄」，和李斗学一起长大的朋友、宿命般的竞争对手，一直以来是全校第一名的精英，无法忍受失败。虽然彷佛拥有一切，却未能获得一位少女的芳心。



特别的是，这是薛仁雅第一次担任迷你剧女主角，也是与张东润继《学校2017》后「二搭」，当时两人在剧中也是CP。



近期，薛仁雅於个人Instagram分享与张东润的合照，两人均出席「TMA」颁奖典礼。看到这张合照，不少网友表示：「好期待《Oasis》的播出～」、「两位演员很速配呢！」、「校服、礼服都很适合」等。

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