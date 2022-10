等好久啦～「韩国Beyoncé」孝琳睽违三年即将於11月来台开唱！

有韩国碧昂丝之称的孝琳,睽违三年将再度来台於11月12日(六)在信义剧场 Legacy Max 举办 「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱会,想必喜爱她的粉丝们早已期待许久。

孝琳於2010年6月以女团 SISTAR 队长出道,曾推出多首脍炙人口的歌曲《Alone》、《Give It To Me》、《SHAKE IT》、《Touch My Body》,SISTAR 更有著K-POP夏日女王称号。2017年随著合约到期而解散,但成员感情依旧,今年惊喜合体以完全体的形式出演《柳熙烈的写生簿》最后一期,带来多首歌曲,带给粉丝难忘的夏天。



今年孝琳更以 SOLO 女歌手之姿参加韩国歌唱竞演节目《QUEENDOM 2》,以铁肺唱功再次惊艳全场,首轮竞演舞台飙高音重现《Touch My Body》,到最后一轮竞演舞台邀饶舌歌手李泳知合作《Waka Boom》更是震撼现场,唱功和舞蹈都令观众沸腾,见证了孝琳最强实力。

孝琳曾於2019年来台首次开唱,时隔三年将在「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」带来各种孝琳擅长的曲风,孝琳不仅积极参与整体的演出规划,也参与编曲和舞蹈,将带来只有孝琳特色的舞台。



【HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI】

活动日期:2022年11月12日(六)

活动地点:信义剧场 Legacy MAX(台北新光三越A11 6F)

演出地址:台北市信义区松寿路11号6F

