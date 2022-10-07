见证友情的时刻！瑟琪新歌一出Jisoo发文力挺、Wendy戴眼罩也要现身！迅速横扫各国排行榜

好友都超让人感动的！

从solo消息释出后，大家都超期待看到瑟琪新作完整体，而如今终於等到了！一上架就登上iTunes 30国排行榜、首日还卖出超好成绩刷新纪录，甚至登上《Rolling Stone Magazine》专访！来自粉丝及各界的热烈支持回响，相信对瑟琪而言也是个肯定！



当时预告一出，磅礴的场景和帅气的现身都让粉丝超惊艳，其中塑造恐怖诡谲的氛围、搭配瑟琪出色的演技，无一不让人惊呼：太特别了，好新鲜！如今MV上架，果真不负众望，带给大家崭新的视觉体验！



MV一出时不只粉丝激动转传，连后辈NCT成员泰容、道英都在个人社群分享～



不仅如此，好友BLACKPINK成员Jisoo也来参一咖！虽然自己行程已经忙翻天，还是不忘为好友加油打气，有Jisoo这个朋友超幸福～



同团成员Wendy虽然身体抱恙，为了瑟琪还是一起合照宣传，Red Velvet的团魂不灭、还超感人！团体录制专辑时，两人也是形影不离超腻歪～这次瑟琪solo，Wendy即使身体不舒服还是现身为瑟琪加油，大狗狗性格可爱又温暖～



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