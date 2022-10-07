等好久啦～「韓國Beyoncé」孝琳睽違三年即將於11月來台開唱！

有韓國碧昂絲之稱的孝琳，睽違三年將再度來台於11月12日(六)在信義劇場 Legacy Max 舉辦 「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱會，想必喜愛她的粉絲們早已期待許久。

孝琳於2010年6月以女團 SISTAR 隊長出道，曾推出多首膾炙人口的歌曲《Alone》、《Give It To Me》、《SHAKE IT》、《Touch My Body》，SISTAR 更有著K-POP夏日女王稱號。2017年隨著合約到期而解散，但成員感情依舊，今年驚喜合體以完全體的形式出演《柳熙烈的寫生簿》最後一期，帶來多首歌曲，帶給粉絲難忘的夏天。



今年孝琳更以 SOLO 女歌手之姿參加韓國歌唱競演節目《QUEENDOM 2》，以鐵肺唱功再次驚豔全場，首輪競演舞台飆高音重現《Touch My Body》，到最後一輪競演舞台邀饒舌歌手李泳知合作《Waka Boom》更是震撼現場，唱功和舞蹈都令觀眾沸騰，見證了孝琳最強實力。

孝琳曾於2019年來台首次開唱，時隔三年將在「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」帶來各種孝琳擅長的曲風，孝琳不僅積極參與整體的演出規劃，也參與編曲和舞蹈，將帶來只有孝琳特色的舞台。



【HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI】

活動日期：2022年11月12日（六）

活動地點：信義劇場 Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

演出地址：台北市信義區松壽路11號6F

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