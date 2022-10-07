韩孝周特别出演《20世纪少女》金裕贞的成年时期！两人曾合作过经典韩剧《一枝梅》、《同伊》

这样的合作特别有意义呢！

Netflix原创电影《20世纪少女》以20世纪最后的1999年为背景，描述比起爱情，友情更加重要的17岁少女宝拉，经历痛苦却悸动的初恋，以及21世纪再次传来爱情的消息的故事。宝拉为了实现闺蜜妍度的初恋，以「爱情丘比特」自居，并展开一段「初恋观察罗曼史」。该片将於本月（10月）21日公开。

官方於昨日（6日）公开正式预告，金裕贞饰演「宝拉」，边佑锡饰演「云浩」，朴柾佑饰演「贤振」，卢允瑞饰演「妍度」。宝拉因为闺蜜妍度的关系，而密切观察贤振，没想到却被贤振的好友云浩吸引、坠入爱河。贤振误以为宝拉喜欢自己，但宝拉早以对云浩动心…四位青春少男少女的心该何去何从呢？

2008 일지매

2010 동이

2018 골든슬럼버

2021 20세기소녀



보라 & 미래의 보라 #김유정 #한효주 pic.twitter.com/YbQ4F6z8JP —moseila (@_moseila) November 16, 2021

影片最后，可以看到韩孝周特别出演，她将饰演金裕贞於片中的成年时期。两人的缘分从14年前就开始了，而且是经典韩剧《一枝梅》、《同伊》，分别是女主角的童年时期和少年时期。

而在前阵子，韩孝周与金裕贞曾一同出席某场时尚活动。金裕贞褪去了幼年的童稚，已经成长为亭亭玉立的淑女；韩孝周则美貌依旧。网友们纷纷感叹：「不晓得是时间过得太快还是过得太慢，但两位演员都好漂亮！」

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