粉丝傻瓜认证！回韩国没有准备礼物，IU还跟粉丝们道歉：「不知道你们会来，我什么都没买」

IU 日前飞往米兰参加时装周，在29日回到韩国时，已有媒体、粉丝在机场等候，现场有点混乱，甚至还有粉丝不小心跌倒。

上车前， IU 还感到抱歉地说：「不知道你们会来（因为是私人行程），我什么都没买，真的很抱歉！」这也让粉丝纷纷表示：「真的不用道歉啊」、「你就是最好的礼物」、「能看见你就好啦」、「怎么这么温柔」等等。

jieun said she’s sorry cuz she didn’t know fans would be there & didn’t buy anything for them

pic.twitter.com/PEJtMRp843 —(@serene1219) September 29, 2022

IU 是被大家认证的「粉丝傻瓜」，之前有海外行程的话，都会购买当地的零食回去送给粉丝们。举办演唱会时，为全场粉丝准备坐垫；还曾遵守约定出席粉丝的毕业典礼，更为全校毕业生准备毕业礼物（花束、香水和身体乳液）等，宠粉丝的事迹三天三夜都讲不完啊 XD



另外，IU 日前完成《The Golden Hour：在橙色太阳下》演唱会，今年8月也传出有望出演《未生》、《我的大叔》金元锡导演，与《三流之路》、《山茶花开时》林尚春编剧联手推出的新剧《人生》，期待她接下来的活动啦！



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