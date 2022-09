粉丝傻瓜认证！回韩国没有准备礼物，IU还跟粉丝们道歉：「不知道你们会来，我什么都没买」

IU 日前飞往米兰参加时装周,在29日回到韩国时,已有媒体、粉丝在机场等候,现场有点混乱,甚至还有粉丝不小心跌倒。

上车前, IU 还感到抱歉地说:「不知道你们会来(因为是私人行程),我什么都没买,真的很抱歉!」这也让粉丝纷纷表示:「真的不用道歉啊」、「你就是最好的礼物」、「能看见你就好啦」、「怎么这么温柔」等等。

jieun said she’s sorry cuz she didn’t know fans would be there & didn’t buy anything for them

