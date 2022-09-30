粉絲傻瓜認證！回韓國沒有準備禮物，IU還跟粉絲們道歉：「不知道你們會來，我什麼都沒買」

IU 日前飛往米蘭參加時裝周，在29日回到韓國時，已有媒體、粉絲在機場等候，現場有點混亂，甚至還有粉絲不小心跌倒。

上車前， IU 還感到抱歉地說：「不知道你們會來（因為是私人行程），我什麼都沒買，真的很抱歉！」這也讓粉絲紛紛表示：「真的不用道歉啊」、「你就是最好的禮物」、「能看見你就好啦」、「怎麼這麼溫柔」等等。

jieun said she’s sorry cuz she didn’t know fans would be there & didn’t buy anything for them

pic.twitter.com/PEJtMRp843 —(@serene1219) September 29, 2022

IU 是被大家認證的「粉絲傻瓜」，之前有海外行程的話，都會購買當地的零食回去送給粉絲們。舉辦演唱會時，為全場粉絲準備坐墊；還曾遵守約定出席粉絲的畢業典禮，更為全校畢業生準備畢業禮物（花束、香水和身體乳液）等，寵粉絲的事蹟三天三夜都講不完啊 XD



另外，IU 日前完成《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會，今年8月也傳出有望出演《未生》、《我的大叔》金元錫導演，與《三流之路》、《山茶花開時》林尚春編劇聯手推出的新劇《人生》，期待她接下來的活動啦！



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