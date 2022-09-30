[分集剧情]《精神教练诸葛吉》「随时都能来找我」郑宇暖心喊话所有低潮运动员、李瑜美终於崩溃痛哭（EP5－6）

[有雷]《精神教练诸葛吉》描述运动员处於低潮时期的痛苦，即使旁人给予支持但自己心中仍有过不去的坎。运动场上没有真正的朋友，运动员们也注定孤独，郑宇总是暖心敞开双臂喊话「需要帮忙随时来找我」，不过要一个人打开心房也不是那么容易。李瑜美终於愿意寻求心灵帮助，让郑宇正式与恶质教练宣战。

以下为防雷线



本次的剧情除了原本关注的滑冰项目车佳乙（李瑜美饰）外，更加入了游泳项目的奥运金牌得主李戊杰，原来四年前他曾与佳乙是情侣，但因当年有传言佳乙与吴教练过从甚密，让两人感情决裂。李戊杰被诸葛吉（郑宇饰）发现私下过度依赖药物，始终担心这件事情曝光影响自己的运动前途。诸葛吉希望能成为李戊杰专属精神教练，但始终被拒於门外。



人权中心具泰万（权律饰）愿意录用诸葛吉的原因，原来是具泰万与朴议员联手，想让诸葛吉成为自己的助力而拉下游泳联盟长以及体育协会会长等人。诸葛吉刻意泄露李戊杰前往买药品的证据照片，而具泰万竟真的举报协会前来检测他的禁药反应。但检验的结果令人意外，他所服用的药物并非兴奋剂，而是克服恐慌障碍的药物，反而会对游泳爆发力结果产生反效果。



诸葛吉发现金牌得主李戊杰竟然害怕下水，并且他受到压力而晕倒的状况越来越常发生，甚至在大赛中直接落水晕倒，李戊杰也开始发现自己的状态严重，但即使诸葛吉时常劝他来谘询，李戊杰却依旧有著非常重的防备心，对身边的任何人都无法相信，也不断怀疑著到底是谁泄漏了他的病情。



短道滑冰因为多出一位选手而必须重新举办排位赛，这让候补进入队伍的车佳乙非常没有信心，但在诸葛吉时时不厌其烦的与她谈天，释出可靠讯息，也希望佳乙无论如何必须先保护自己，每件事情为自己而做，让佳乙开始正面对决吴教练。教练为了让她难堪，而刻意把国家代表排位赛与佳乙的职业队伍大赛选在同一天，让佳乙难以抉择。虽考量到家中的经济状态不佳，她仍希望一圆前进国家队的梦想。没想到职业队却面临队伍解散，佳乙还可能需要负担违约金。



佳乙再度陷入低潮，虽然哥哥与母亲口口声声支持著她，但最让她难以释怀的，是她多年前训练时正在被吴教练用棍棒毒打，母亲目睹了现场却一句话也不为她说，让她觉得不被保护，不被理解。她哭著跑向了诸葛吉的秘密基地「无奖牌俱乐部」，崩溃说出了心声，受到所有人的称赞，大家拥抱著她希望她能够迎接全新的开始，而诸葛吉也将正式对恶质教练出招。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻