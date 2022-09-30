【黄旼炫&StrayKids升玟推荐】韩国2022年度畅销书《不便利的便利店》：我想推荐给所有人的人生必看书

走过路过不能错过的人生必看书，带给广大读者共鸣且幸福的作品《不便利的便利店》。

韩国的便利商店密度全世界排名第一，与人们生活密不可分。韩国作家金浩然以一名街友成为社区里的便利店店员为背景，写出《不便利的便利店》一书，内容描写人与人交流所带来的幸福，引起读者共鸣，成为韩国2022上半年最畅销书籍，获得电视台新闻的大幅报导。



《不便利的便利店》故事开始於一名被街友拾获钱包的老妇人廉女士，在顺利拿回钱包后，为感谢这位热心的街友「独孤」，廉女士便邀请他来自己所经营的always便利店吃微波便当。这间便利店生意不太好，店员更是各种边缘人的组合。阴错阳差之下，街友「独孤」成为了新任的大夜班店员，而他的加入，也为日日光临这间便利店的客人们生活带来巨大改变。



「难过的时候，喝玉米须茶最好。」金浩然作家使用了韩国便利商店常见的商品，带出每个客人的故事，宵夜必吃芝麻拉面配烧酒、买一送一带来幸福的巧克力，或者是安慰人心的玉米须茶。出版社更和韩国五大超商品牌之一的GS25合作推广书中出现的「呛呛呛」商品组合，成为热议话题。（备注：呛呛呛组合(참참참 세트)：芝麻拉面(참깨라면)、鲔鱼饭卷{참치김밥)、真露烧酒(참이슬)，取三者的首个韩文字命名。）



▲▼韩国作家金浩然《不便利的便利店》出版社与韩国五大超商品牌之一的GS25合作「呛呛呛组合(참참참 세트)」



金作家也曾担任过电影编剧、漫画脚本家、小说编辑，其担任漫画脚本家时撰写的《人体实验区》获得第一届富川漫画故事竞赛大奖。为实践自己「年轻时就该任意挥洒文字」的理念，2013年以长篇小说《望远洞兄弟》夺下第9届世界文学奖的优秀奖，展开小说家生涯之路。

2021年推出描绘邻里人情的温暖故事《不便利的便利店》，出版后引发话题热潮，在韩国已销售突破70万册，成为口碑长红的年度畅销冠军，售出多国版权，影视改编也热烈进行中。2022年8月於韩国发行《不便利的便利店2》，出版一个月销售突破13万册。

韩国读者盛赞好评泪推：「不仅是读者，更想成为这本书中的登场人物！」、「这是一本我想推荐给所有人的人生必看之书。你读的时候，很可能一会儿哭一会儿笑，但不知不觉间心头就暖呼呼了。」

连KPOP圈的男偶像也热情分享～

Stray Kids 升玟：「听说这本书是最畅销的，所以买了。」



歌手兼演员的 NU'EST 黄旼炫 则在 IG 动态上分享这本书。



▼《不便利的便利店》台湾版保留韩国原版书封，更全球独家收录作者手写给台湾读者的问候笺，上市不到一个月已经8刷，更直接空降蝉联诚品书店畅销榜翻译文学类第一名。全台线上通路、实体书店门市好评热卖中。（图／寂寞出版）



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