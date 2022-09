韩国十月文化节重头戏之一「K-Pop Community Festival」11/5在香港举行！更邀请OH MY GIRL参与直播演出～

活动将在11月5日(星期六)晚上6时九龙湾国际展贸中心展贸厅3举行!而免费门票将於10月6日上午10时作公开预约,想看的朋友记得日期啦~

由驻香港韩国文化院、大韩民国驻香港总领事馆主辨的第十二届「韩国十月文化节」将於10月揭开序幕,重头戏之一的K-Pop Community Festival将於2022年11月5日(星期六)在九龙湾国际展贸中心展贸厅3举行,是次演出不但汇聚了众多香港K-Pop舞团聚首一堂,更邀请了韩国女团OH MY GIRL参与直播演出,阵容鼎盛。观众可於2022年10月6日(星期四)经由购票通 (Cityline) 预约免费门票。

作为东西方交汇点及国际艺术文化枢纽,香港是最受艺术家欢迎的城市之一,吸引不少K-Pop艺术家每年到访。因此,今届「韩国十月文化节」特别策划了名为「Korean Culture Scene」的特别节目系列,准备了以K-Pop为主题的多项精彩活动。作为重头戏之一的K-Pop Community Festival是一个众多香港K-Pop舞团和爱好者聚首一堂的盛会,观众可欣赏到香港不同 K-Pop 舞团的热情演出, 伴随著最受K-Pop粉丝喜爱的歌曲舞蹈,投入一场难忘的K-Pop体验。

为了令观众感受最正宗的K-Pop体验,大会更邀请了韩国人气女团OH MY GIRL,以网上直播形式参与演出。OH MY GIRL 出道7年,拥有〈Nonstop〉、〈Dun Dun Dance〉、〈Secret Garden〉等多首大热歌曲,更刚於今年3月推出了第二张正规专辑《Real Love》回归。据知,她们除了专程为今次活动准备了特别表演外,更会於活动当日与现场观众互动。她们也透露很久没有与香港粉丝见面,非常期待是次演出。



观众可预先登记门票,免费入场。门票将於2022年10月6日起经由购票通作公开预约。想了解更多活动的背景资料可以到官网:http://hk.korean-culture.org/

及IG/FB浏览:@kcchongkong

K-Pop Community Festival门票预约详情

日期:2022年11月5日(星期六)

时间:晚上6时

地点:九龙湾国际展贸中心 展贸厅3

门票:免费

表演舞团(17队): A.R.U Boys, A.R.U Girls, Chocomint, CINQHK, Dazzle Dance HK, Diamondzhk, DVirus, Girlsssss, HappinessHK, Huhmeh, PIXEL HK, Saga Dance Crew, SNDHK, THE NOTCH, WISHES(HK), YES BOYZ, YES GIRLZ

门票将於10月6日(星期四)上午10时於购票通 (Cityline) 作公开预约。

门票预约热线: 2111 5333 (早上10时至晚上8时)

网上预约门票: http://www.cityline.com

