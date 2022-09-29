韩国十月文化节重头戏之一「K-Pop Community Festival」11/5在香港举行！更邀请OH MY GIRL参与直播演出～

活动将在11月5日（星期六）晚上6时九龙湾国际展贸中心展贸厅3举行！而免费门票将於10月6日上午10时作公开预约，想看的朋友记得日期啦～

由驻香港韩国文化院、大韩民国驻香港总领事馆主辨的第十二届「韩国十月文化节」将於10月揭开序幕，重头戏之一的K-Pop Community Festival将於2022年11月5日（星期六）在九龙湾国际展贸中心展贸厅3举行，是次演出不但汇聚了众多香港K-Pop舞团聚首一堂，更邀请了韩国女团OH MY GIRL参与直播演出，阵容鼎盛。观众可於2022年10月6日（星期四）经由购票通 (Cityline) 预约免费门票。

作为东西方交汇点及国际艺术文化枢纽，香港是最受艺术家欢迎的城市之一，吸引不少K-Pop艺术家每年到访。因此，今届「韩国十月文化节」特别策划了名为「Korean Culture Scene」的特别节目系列，准备了以K-Pop为主题的多项精彩活动。作为重头戏之一的K-Pop Community Festival是一个众多香港K-Pop舞团和爱好者聚首一堂的盛会，观众可欣赏到香港不同 K-Pop 舞团的热情演出, 伴随著最受K-Pop粉丝喜爱的歌曲舞蹈，投入一场难忘的K-Pop体验。

为了令观众感受最正宗的K-Pop体验，大会更邀请了韩国人气女团OH MY GIRL，以网上直播形式参与演出。OH MY GIRL 出道7年，拥有〈Nonstop〉、〈Dun Dun Dance〉、〈Secret Garden〉等多首大热歌曲，更刚於今年3月推出了第二张正规专辑《Real Love》回归。据知，她们除了专程为今次活动准备了特别表演外，更会於活动当日与现场观众互动。她们也透露很久没有与香港粉丝见面，非常期待是次演出。



观众可预先登记门票，免费入场。门票将於2022年10月6日起经由购票通作公开预约。想了解更多活动的背景资料可以到官网：http://hk.korean-culture.org/

及IG/FB浏览：@kcchongkong

K-Pop Community Festival门票预约详情

日期：2022年11月5日（星期六）

时间：晚上6时

地点：九龙湾国际展贸中心 展贸厅3

门票：免费

表演舞团(17队)： A.R.U Boys, A.R.U Girls, Chocomint, CINQHK, Dazzle Dance HK, Diamondzhk, DVirus, Girlsssss, HappinessHK, Huhmeh, PIXEL HK, Saga Dance Crew, SNDHK, THE NOTCH, WISHES(HK), YES BOYZ, YES GIRLZ

门票将於10月6日（星期四）上午10时於购票通 (Cityline) 作公开预约。

门票预约热线： 2111 5333 (早上10时至晚上8时)

网上预约门票： http://www.cityline.com

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻