Oh My Girl公开出道10周年特别单曲〈Oh My〉概念照，一如既往地清爽风格洋溢著幸福微笑

人气女团 Oh My Girl 释出如大海般清新的特别单曲概念照，成员们脸上也洋溢著幸福的笑容。

Oh My Girl透过官方SNS公开特别单曲〈Oh My〉的团体及个人概念照，进一步提升了粉丝的期待感。



在公开的照片中，Oh My Girl 六位成员齐聚一堂，彷佛为了庆祝这个特别的日子，与特别的朋友们共度出道10周年。她们以海鲜市场为背景，身穿令人联想到大海的蓝色系服饰登场，吸引众人目光。成员们还搭配了各具特色的饰品，展现六人六色的独特俏皮魅力。



〈Oh My〉是Oh My Girl自去年8月发行第十张迷你专辑《Dreamy Resonance》后，时隔约8个月推出的全新单曲。透过这次特别单曲，Oh My Girl将浓缩她们一路走来的音乐旅程，并向陪伴她们走过10年的特别存在——粉丝「Miracle」表达真挚的心意。



另一方面，Oh My Girl将於4月9日晚上6点透过各大音乐平台发行特别单曲〈Oh My〉，随后於19日至20日在首尔松坡区奥林匹克公园举行单独演唱会《2025 Oh My Girl Concert [Milky Way]》，以多样的活动迎接出道10周年。















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