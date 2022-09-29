韓國十月文化節重頭戲之一「K-Pop Community Festival」11/5在香港舉行！更邀請OH MY GIRL參與直播演出～

活動將在11月5日（星期六）晚上6時九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行！而免費門票將於10月6日上午10時作公開預約，想看的朋友記得日期啦～

由駐香港韓國文化院、大韓民國駐香港總領事館主辨的第十二屆「韓國十月文化節」將於10月揭開序幕，重頭戲之一的K-Pop Community Festival將於2022年11月5日（星期六）在九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行，是次演出不但匯聚了眾多香港K-Pop舞團聚首一堂，更邀請了韓國女團OH MY GIRL參與直播演出，陣容鼎盛。觀眾可於2022年10月6日（星期四）經由購票通 (Cityline) 預約免費門票。

作為東西方交匯點及國際藝術文化樞紐，香港是最受藝術家歡迎的城市之一，吸引不少K-Pop藝術家每年到訪。因此，今屆「韓國十月文化節」特別策劃了名為「Korean Culture Scene」的特別節目系列，準備了以K-Pop為主題的多項精彩活動。作為重頭戲之一的K-Pop Community Festival是一個眾多香港K-Pop舞團和愛好者聚首一堂的盛會，觀眾可欣賞到香港不同 K-Pop 舞團的熱情演出, 伴隨著最受K-Pop粉絲喜愛的歌曲舞蹈，投入一場難忘的K-Pop體驗。

為了令觀眾感受最正宗的K-Pop體驗，大會更邀請了韓國人氣女團OH MY GIRL，以網上直播形式參與演出。OH MY GIRL 出道7年，擁有〈Nonstop〉、〈Dun Dun Dance〉、〈Secret Garden〉等多首大熱歌曲，更剛於今年3月推出了第二張正規專輯《Real Love》回歸。據知，她們除了專程為今次活動準備了特別表演外，更會於活動當日與現場觀眾互動。她們也透露很久沒有與香港粉絲見面，非常期待是次演出。



觀眾可預先登記門票，免費入場。門票將於2022年10月6日起經由購票通作公開預約。想了解更多活動的背景資料可以到官網：http://hk.korean-culture.org/

及IG/FB瀏覽：@kcchongkong

K-Pop Community Festival門票預約詳情

日期：2022年11月5日（星期六）

時間：晚上6時

地點：九龍灣國際展貿中心 展貿廳3

門票：免費

表演舞團(17隊)： A.R.U Boys, A.R.U Girls, Chocomint, CINQHK, Dazzle Dance HK, Diamondzhk, DVirus, Girlsssss, HappinessHK, Huhmeh, PIXEL HK, Saga Dance Crew, SNDHK, THE NOTCH, WISHES(HK), YES BOYZ, YES GIRLZ

門票將於10月6日（星期四）上午10時於購票通 (Cityline) 作公開預約。

門票預約熱線： 2111 5333 (早上10時至晚上8時)

網上預約門票： http://www.cityline.com

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞