MAMAMOO&OH MY GIRL所属社RBW授权「AI聊天app」使用偶像艺人真实形象，付费可进行「火辣对话」！网怒批深伪犯罪要求下架

韩国娱乐公司RBW昨日宣布旗下多名女艺人将以虚拟角色形式进驻AI聊天app，包括MAMAMOO的Solar、KARA许龄智、OH MY GIRL效定、YOUNG POSSE的Jiana等。 因付费功能的描述惹人联想，立即引发抵触舆论。

该app名为「Almigo」，由韩国AI技术新创公司KLLEON开发、提供次世代对话服务，用户可以与多位AI虚拟角色自由对话，甚至积累好感度和升级。 之前提供的虚拟角色多为AI生成的虚拟人物，这次新增的角色则是四位K-POP女偶像，分别为MAMAMOO的Solar、KARA许龄智、OH MY GIRL效定、YOUNG POSSE的Jiana。 宣传稿这样写道：「只需一支智慧型手机，即可体验彷佛偶像就在你眼前般的沉浸式互动！」



▽新角色宣传影片：



问题是，有网友分享了疑似app实际使用场景的画面，其中竟包含付费选项：免费的基础版只能进行简单的日常对话，付费后的高级版旁边标有「Spicy辣椒」图示，称「可以享受丰富刺激的对话」。 宣传稿也有提到，部份功能需付费或注册为高级会员，高级会员可以「体验更深入、更自然的对话」。



除了app版的四位女偶像之外，该应用程式开发公司还在官网提供更多基於偶像艺人的AI虚拟角色聊天服务，包括男团ONF全部6名成员，男团ONEUS成员LEE DO，女团YOUNG POSSE其余四位成员Doeun、Jieun、Yeonjung、 Sunhye，以及疑似以KARA许龄智为模版创建的「国语教师龄智」、「美术教师龄智」、「医生龄智」，标签tag包含「东洋人」「女性」「室内」等文字。



此举立即在韩网引发强烈抵触情绪，网友质疑付费对话可能涉及限制级内容，堪比利用深伪技术（deepfake）制作不雅影音的犯罪行为、令人作呕，难以想像偶像本人会遭到何等程度的精神伤害。已有网友在X（Twitter）建立总攻帐号，号召大家检举app令其下架。



#공론화



소속사 RBW 에서 신규 론칭한 AI 채팅 어플 알미고에 > 소속 여자 아이돌 AI 챗봇 < 이 입점됨

이 어플은 유료 결제를 통해 선정적인 대화, 답장 수정 기능, 영상 통화, 호감도 기능을 사용할 수 있는 남성향 어플이며 유료 결제를 통해 여자 아이돌 AI 챗봇과도 > 선정적 대화 < 가 가능함 pic.twitter.com/Ms1ThLZLn2 — RBW AI 채팅 어플 반대 총공계 (@RBWUNION_STOP) June 5, 2025

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