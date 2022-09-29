[微雷]化学反应太强烈？《小女子》金高银、魏嘏隽剧中关系太暧昧～网友纷纷沦陷狂贴浪漫片段，敲碗要两人合演爱情剧！

以下含部分剧情片段！看来大家入戏很深，希望真有这一天啊～

我们可以看到吴仁珠跟崔道日有幸福结局吗？最近收看Netflix热播的《小女子》已成为许多人的周末行程之一，目前播到第八集，剧情大反转精彩程度爆发，特别是金高银最后一幕演技点好点满，到底那个邪笑之后会发生什么？完全猜不透走向让之前弃剧的人都回锅继续追下去，甚至冲到Netflix排行第一名！



以三姊妹为要角的《小女子》，还有一个又一个谜团尚待解开，大家已经渐渐明白市长夫妇的疯狂生活，至於过去发生什么事，还待未来播出才能了解。虽然崔道日（魏嘏隽饰）只是配角，但从大家热烈的讨论看来，显然也夺去不少光彩。一登场就让大家猜不透，亦正亦邪的独特魅力，摸不透到底是善良的我方还是危险的敌人？但随著好几次救了仁珠、在旁开导宽慰，虽然多数时候严肃冷酷，但笑得时候又好温柔灿烂，让人卸下心防～和吴仁珠（金高银饰演）搭档的火花太激烈，甚至有些浪漫情愫，於是两人的关系让观众不知不觉地入戏．．．。



虽然剧情走悬疑风格，可能不会多琢磨在爱情情节上，但是广大网友已经按耐不住，在论坛纷纷跳出来，表示这两人相处真的太浪漫，目光总是被他们在一起的画面吸走，大家开始敲碗，希望能看见他们共演浪漫爱情剧！



看完这两人的片段，常常不确定到底是紧凑的剧情，还是暧昧氛围让人肾上腺素激升？虽然剧里紧张的让人快窒息，但两人在一起的画面真的会让观众忍不住脑补爱情戏码，网路上也已经大量出现脑补片段～这样的关系谁不沦陷呢？



大家比较好奇市长一家的秘密、花英姐的死亡谜团、700亿走向还是这两人的结局？如果你是吴仁珠，你会相信崔道日吗？



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