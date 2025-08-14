《以吾之名》双男主角！朴喜洵站台安普贤《凌晨两点的恶魔》，男男牵手手！

由少女时代润娥和安普贤主演的电影《凌晨两点的恶魔》（我的邻居是恶魔），上周举行VIP试映会，安普贤和站台的朴喜洵留下了这张合照……

两人手牵手！背景还特地选在一张以安普贤为主体的海报前合照！朴喜洵就是为了安普贤而来的吧？



安普贤和朴喜洵2021年一同演出Netflix影集《以吾之名》和韩韶禧合作，两人虽然都是男主角，但在剧里对戏场面并不多，没想到戏外结下了友谊，也许是宣传期经常重聚的元素？回顾当时两人和韩韶禧一同跑宣传，不少网友都觉得三人组合相当有火花呢！播毕一年后，他们三人还和李学周一同到《以吾之名》周年纪念咖啡厅，欣赏影迷为他们举办的回顾展览。



마이네임 1주년 카페에 한소희 박희순 안보현 이학주 왔대 아 지우야... 최무진... 필도야... pic.twitter.com/jmetJBYKhr — 시키 (@sikie_d) October 15, 2022

《凌晨两点的恶魔》当天试映会莅临的来宾，和安普贤有交情的至少有合作过《军检察官多伯曼》的曹宝儿、合作过《Kairos》（化时为机）的申成禄和姜升润、合作过《白Packer》的DinDin，以及刚合作《Spring Fever》（春日狂热）的李主傧，没想到留下的只有和朴喜洵的男男合照，难免令人印象深刻啊XD！而这也让人又一次看见戏里总是凶狠的朴喜洵，戏外活泼可爱的一面？



