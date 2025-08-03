猜猜我们差几岁！Arin爆笑发言：「李洙赫对我来说，是叔叔辈～」两位高颜值明星同框，引发关注

人气女团 OH MY GIRL 成员兼演员的 Arin 调侃了李洙赫，两人在《娜莱食》节目上的自然互动相当有趣～，分享了许多私下互动的幕后花絮！

本周公开的 YouTube 频道节目《娜莱食》中，由朴娜勑主持招待，播出了 wavve 原创韩剧《S LINE》主演李洙赫与 Arin 的访谈。



李洙赫谈到年纪比自己小的后辈偶像 Arin 时表示：「看她的 SNS，给人一种典型漂亮女偶像的感觉。」并透露了两人一起入选法国坎城国际剧集展竞赛单元，携手踏上坎城红毯的幕后花絮。



他说：「到了坎城，（Arin）一直不下楼梯，一个人对著相机摆姿势。」开玩笑地逗了她一番。

对此，Arin 也不示弱地回应：「说实话，我都叫李洙赫先生叔叔。」令现场笑成一片。



Arin 表示，剧中李洙赫的角色是朋友的叔叔，在现实中她也叫他叔叔。她说，在两人受邀参加坎城国际剧集展后，更加了解李洙赫身上像大哥、叔叔般的魅力，也被他维护给感动到。

对此，李洙赫透露：「当时接受采访时，我也是第一次面对那样的情况，因为《S LINE》题材内容本身较为挑逗，所以记者问那类问题很正常，但作为女偶像回答会有点尴尬，我便保护了她。」他还补充说道，之后 Arin 还问了他宣传行程的事，笑著打趣：「那时觉得有我很安心对吧？在韩国可都是各自单打独斗的啊。」引发现场笑声不断。



演员兼模特李洙赫生於 1988 年，Arin 则生於 1999 年，两人相差 11 岁。确实较叔叔也没错啦！但这么帅的脸蛋，肯定要叫OPPA的啊～～。

＊延伸阅读：话题韩剧《S LINE》Arin分享对李洙赫的初印象：「虽然看似傲娇型，但比任何人都温暖！很照顾大家」

《S LINE》是一部奇幻惊悚剧，讲述在人与人之间发生亲密关系后会出现名为「S Line」的红线，随著这条红线被看见，禁忌的欲望与隐藏的真相逐渐揭露。



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