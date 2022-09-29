[有雷]《行动代号：狼狩猎》无法避免的海上大血战！极恶恶霸囚犯VS魔鬼生化人谁才是王者

[有雷]如果你喜爱暴力激战、血流成河的感官刺激场面，那《行动代号：狼狩猎》会是一部不错的选择。一艘负责押解海外罪大恶极的囚犯回到韩国的舰艇，船上竟藏有秘密实验的魔鬼生化人！谁能成为主宰这艘船的王者？

《行动代号：狼狩猎》预告中其实仅透露了剧情的三分之一，而徐仁国、高昌锡、张英南等等饰演罪犯的演技派演员们，从上船的那一刻就清楚地让大家知道他们天不怕地不怕，大家也不难想像他们早已计画好在船上大闹一场，让这些警察们吃瘪。剧情从一开始就快速展开，这些聪明的囚犯们也早已在船上员工内安插了自己的人，立即展开逃脱行动。



这些囚犯们以为征服了这艘船就可以重获自由，殊不知这艘船上还藏有一个秘密，在地下机房内有一位沉睡中的生化人。其实除了押解嫌犯，生技公司想要藉由此航行同时运回这一位生化实验对象，没想到他却在中途苏醒，而与这些囚犯们展开令人难以想像的残酷大血战。平日习惯逞凶斗狠的这些犯人们，面对力量比自己强大的无敌生化人，瞬间也成了对方手中轻易就能捏死的一只蚂蚁。



生技公司的阴谋就此被揭开，船只上有一位与满身刺青的重刑犯们格格不入，看起来相当斯文，个性沉默寡言的张东润，面对生化人的攻击始终展现异於常人的淡定。而负责这艘船只动态的员警成东镒，由於船只失去了讯号而不得不亲自登船查看，搭乘直升机率队登船的他，见到船上横死的警察同仁们，又将展开什么样的行动？



《行动代号：狼狩猎》的金泓善导演曾执导2019年《变身》、2017年《一定要抓住》以及2014年《技术者们》等，本片则是他希望创造出前所未有的非典型犯罪电影，也因此加入了「人体实验」元素，打造出罪犯与魔鬼生化人之间的对决。而他也曾透露《行动代号：狼狩猎》是三部当中的中间作品，故事还将有前传以及续集的延伸。剧情的最后也出现了童星金康勋的特别演出，表达故事尚未完结。《行动代号：狼狩猎》将於9月30日全台上映。



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