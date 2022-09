《鱿鱼游戏》初步斩获艾美奖4大奖项，李瑜美成首位获奖韩国演员

第74届黄金时段创意艺术艾美奖今日在美国举办颁奖礼,《鱿鱼游戏》斩获剧情类最佳女客串演员、最佳叙事节目艺术指导奖、特殊视觉效果奖、最佳特技表演奖等4大奖项。

剧情类最佳女客串演员(Outstanding Guest Actress in a Drama Series)颁奖对象为在作品中露面时间超过5%、不满50%的演员,和李瑜美同时入围的还有《继承之战》的Hope Davis和Harriet Walter,以及《高校十八禁》的Martha Kelly。



李瑜美获奖后模仿笑脸emoji表达喜悦心情:「真的很幸福,so happy。 难以置信,想赶快跟身边的人们炫耀。 打算把奖杯放在家里最显眼的位置,和其他奖杯们摆在一起。」



随后还更新个人IG向观众、导演、制作团队等等表达感谢。



最佳叙事节目艺术指导奖(Production Design for a Narrative Contemporary Program)获奖者为《鱿鱼游戏》美术指导蔡炅宣等人,他们为每一集打造了各具特色的场景,令人目不暇接。 此外蔡炅宣还凭「刚布」篇在今年3月斩获美国艺术指导工会奖(ADG)「最佳1小时时长单镜头剧集」奖项。



That’s right! Chae Kyoung-sun, Gim En-jee, and Kim Jeong-gon win the #Emmy for Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More) for @SquidGame (@Netflix)! #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/xgINRlgdW3 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 5, 2022

《鱿鱼游戏》的视觉效果团队击败《天外来客》、《末日光明》 、《雪国列车》、《维京传奇:英灵神殿》,斩获特殊视觉效果奖(Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode);特技演员团队也击败《杀手进城》、《谍海黑名单》、《鹰眼》、《月光骑士》、《怪奇物语》,获得最佳特技表演奖(Outstanding Stunt Performance )。



今天的颁奖礼还只是创意艺术类别(Primetime Creative Arts Emmy Awards),而李瑜美事前并没有被很多人看好获奖。 《鱿鱼游戏》导演及多位主演都有入围重要奖项,让人对12日即将举办的演员、导演部门颁奖礼更加期待啦!

