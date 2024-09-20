《鱿鱼游戏2》这次是「学校运动会」？李政宰 VS 李炳宪展开激烈对决，还预告「游戏还没结束」

红遍全球的 Netflix 原创韩剧《鱿鱼游戏》将在12月26日公开第二季，近日也陆续公开海报、宣传影片等。

《鱿鱼游戏2》海报中，彩虹大圆圈的地面上到处都有残酷的血迹，一名参赛者流血被穿著桃红色衣服的工作人员带走，吸引大家的视线。小时候充满童心的游戏成爲生死游戏「鱿鱼游戏」的世界，究竟第二季会有什么样的回忆游戏登场呢？



今日（20）Netflix 公开《鱿鱼游戏2》的宣传预告片，影片中响起通知声，成奇勋（李政宰 饰）从睡梦中惊醒后，马上进入警戒状态，手持著枪靠近门，面对著门后的游戏负责人（李炳宪 饰）。接著轻快的音乐想起，在「鱿鱼游戏」的世界中各自发挥作用的桃红色衣服的工作人员登场。巨大的小猪存钱筒装满钱后，宣布游戏正式开始。而这次的预告让人联想起学校的运动场，将在写有「充满力量、坚强」口号的建筑物前的运动场展开游戏……



而《鱿鱼游戏2》除了原班人马李政宰、魏嘏隽（魏河俊）、孔刘、李炳宪外，还加入新演员阵容，包含：任时完、姜河那、朴成勋、梁东根、朴圭瑛、曺柔理、姜爱心、李大卫、李阵郁、崔胜铉（T.O.P）、卢载源、元志安等人，华丽的阵容也让许多观众都相当期待！



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