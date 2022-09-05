[分集剧情]《黑话律师》剧情结尾再抛震撼弹！李钟硕又被Big Mouse摆了一道！（EP12）

[有雷]《黑话律师》收视率再度创自体新高达12％！神算房长大叔以Big Mouse之姿登场，更与差一点被暗算而冤死狱中的李钟硕润娥夫妇合作，打算同时揭开徐才龙命案真相，可将市长一群人一网打尽。正当李钟硕开始认为反击的计画已步上正轨，突如其来的爆炸让他拳头都硬了！

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《黑话律师》朴昌浩（李钟硕饰）再度约谈Big Mouse，这次现身的竟是神算房长大叔，他表示之前原本只想让朴昌浩成为他的影子，但朴昌浩的行动却出乎他意料，甚至让他不得不出面。而朴昌浩对於自己与太太薇瑚（润娥饰）被无辜卷入感到心有不甘，说著说著还流下眼泪。他向Big Mouse索求赔偿，提议合作一起揪出市长以及NR特权集团一帮恶人。



市长要新任典狱长处理掉昌浩与薇瑚，两人在危急时刻获得Big Mouse团队协助，此时房长接受了昌浩先前的提议，让自己被朴昌浩逮住，朴昌浩除了请来善於操控媒体的孔之勋（杨庆元饰）大肆报导Big Mouse的现身，更请薇瑚把手中所持有的受刑人血液样本交给孔之勋，作为日后揭开徐教授命案的关键证据。 孔之勋得到这个从天而降的礼物，还能去老人家面前邀功，赢过了市长崔道河（金柱宪饰），显得乐不可支。



朴昌浩无罪出狱，并且成为社会上最正义形象最好的律师，声名大噪的他也希望持续得到大众的关注，更大动作召开记者会宣布自己将为Big Mouse辩护，并将Big Mouse保释出狱，与市长正面冲突。而真正的受刑人血液样本仍在薇瑚手上，她发现张慧珍已失联并察觉事情不单纯，更跟踪模范受刑人所进行的公益活动场所，当地发生坍塌意外，所幸无人伤亡，薇瑚也再度救了那位连续杀人犯一命。



老人家姜会长与市长的关系终於浮上台面，市长的爷爷原本与姜会长应是事业伙伴，但理念不合而分开。爷爷虽提出危险劝告但姜会长一意孤行而使爷爷送命，姜会长甚至说就算时光倒流也不后悔当时的决定，市长是否因此心生报复计画？



Big Mouse房长顺利保释出狱，带著昌浩来到以前工作的铁板烧店，上面大大挂著象徵Big Mouse的Logo，他曾透露原本想杀掉昌浩但有一个人执意要留他一命，昌浩相当好奇此人的身份，两人约好聚餐时再介绍给昌浩，但昌浩一下楼，铁板烧店却发生大爆炸！所有推测再度回原点，真正的Big Mouse是否还是未现身？姜会长曾与沾染毒品的亲孙子断绝关系，这孙子是谁呢？



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