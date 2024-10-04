欢迎参加「鱿鱼游戏」！第二季线下宣传太疯：西装男地铁站随机抓人拍画片，网跪求「孔刘亲自赏巴掌」

Netflix轰动一时剧集《鱿鱼游戏》已敲定年底公开第二季，最近不少韩国网友在各地铁站发现神秘西装男找人拍画片，立即唤起关於第一季的惊悚回忆！

《鱿鱼游戏》第一季讲述456人为456亿韩元搏命参赛的故事，剧集开头孔刘扮演的神秘西装男在地铁站找到陷入困境的成奇勋（李政宰 饰），邀请对方玩拍画片游戏，赢则有10万韩元，输了就要被扇巴掌。



根据网友回报，10月3日首尔和釜山的新村、合井、建国大学等多个地铁站都出现提著公事包的西装男，身后跟著两位穿粉红色制服的管理员，随机邀请路人玩拍画片游戏并送出名片。



합정역에서 오징어게임 참가자 모집한다는데요..? pic.twitter.com/V453zhmlgq — Jake Seo (@JakeSeo8) October 3, 2024

오징어게임2 이벤트 중인가보다!! 검색해보니 딱지맨과 딱지치기를 하면 시즌2 관련 힌트를 받을 수 있다는 듯?! pic.twitter.com/38onpYaNh9 — 밤밤 (@springFallnight) October 3, 2024

名片正面除了印有鱿鱼游戏logo圆圈、三角和方块之外，四张拼在一起还能看到关於新一季的暗示，背面则写著：「诚邀您再次参加游戏。」据工作人员透露，下图中包含两个暗示哦！



《鱿鱼游戏》2021年公开后轰动全球，也许时隔太久导致有些网友坦言对新一季兴趣缺缺，不过在看到这次宣传后纷纷表示再次产生兴致。 更有网友开玩笑说，如果输掉游戏要被赏巴掌的话，希望可以由孔刘亲自执行XD



[실시간] 서울, 부산 곳곳에 딱지맨 등장... 새로운 참가자 속출



여러분도 다시, 게임에 참여하시겠습니까? <오징어 게임> 시즌2, 12월 26일 오직 넷플릭스에서.

https://t.co/wgXSjLxYYj pic.twitter.com/yIfBMrO7qi — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) October 3, 2024

《鱿鱼游戏》第二季主要围绕成奇勋放弃前往美国再次参与游戏的故事展开，演员阵容除了第一季的李政宰、李炳宪、孔刘、魏嘏隽（魏河俊）之外，还将加入任时完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、李阵郁等新角色，制作费更达到史无前例的1000亿韩元。



最后附上孔刘主演的新一季预告，一共6集将於12月26日通过Netflix独家重磅上线！



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