你没看错～男神「大苏」苏志燮真的开通IG帐号了！首PO回顾出道青涩模样

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韩流男神「大苏」苏志燮今（5）日正式开通个人官方IＧ帐号＠soganzi_51。

今日上午，苏志燮经营的经纪公司51K在限时动态转传了一则贴文，点进去会发现是个全新的帐号＠soganzi_51首则贴文，是苏志燮个人帐号内容。



苏志燮的IG帐号「soganzi_51」取自绰号「苏干支」，干支（간지、感じ音译）是「很酷」、「很帅」的意思，51则是加了经纪公司51K的51，据传51是苏志燮最爱的数字，比一半50%再多1%的意思。苏志燮首PO是出道拍摄的画报，1995年为牛仔裤品牌「STORM」所拍。苏志燮当年19岁，与宋承宪一起打败了6000名竞争对手成为STORM专属模特儿出道。



苏志燮文中写道：「这才是开始……STORM」，留言里尽是欢迎或是不敢相信他到来IG的话：「这真的是我们的演员？」「是真的！希望能看到更多帅气照片！」也有粉丝看见苏志燮青涩模样惊呼：「是孩子苏志燮！」

由於苏志燮开通IG一事尚未广为流传，所以目前仅两千多人追踪。现在看到消息的你如果是大苏的粉丝或剧迷，就快手刀追踪吧，看看自己是几号粉丝！



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