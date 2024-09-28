《鱿鱼游戏2》充满童真回忆的游戏变生死相搏，网友猜游戏类型：丢手绢、滚铁环、老鹰抓小鸡

《鱿鱼游戏2》第二季的特别预告海报和预告片已经公开，「游戏尚未结束」这句话暗示了第二季新的剧情展开，激发了观众的好奇心。

日前Netflix方面公开了原创系列《鱿鱼游戏2》的特别预告海报和特别预告片，这一季讲述了发誓复雠并重返游戏的奇勋（李政宰 饰）与迎接他的Frontman（李炳宪 饰）之间的激烈对决，以及重新开始的真正游戏的故事。

《鱿鱼游戏2》第二季特别预告海报中，五彩斑斓的地面上布满了残酷的血迹，一名参赛者流著血被粉红守卫拖走的强烈画面吸引了观众的目光。曾经充满童真回忆的游戏变成了生死相搏的残酷游戏，第二季中究竟会出现什么儿时的游戏，引发了观众的期待。



而特别预告片以提示音响起、满怀愤怒的眼神从梦中醒来的奇勋开始，他保持警惕，持枪走向门口，当门打开的瞬间与门后的Frontman对峙，气氛瞬间反转，进一步增强了观众的沉浸感。接著欢快的音乐响起，粉红守卫们在「鱿鱼游戏」的世界中各自履行著自己的角色。



看完预告后，网友们纷纷评论：「看起来像是滚铁环或老鹰抓小鸡、丢手绢的游戏」、「希望是丢手绢，这游戏才是最刺激的」、「光是想像就想回家了」等等。



2021 동거동락 꼬리잡기 게임

조끼 찢어가며 열심히 도망가는 #김혜윤 cut ♡ pic.twitter.com/k5VAuyBSzV — 사과 (@hylovxx) February 14, 2021

아니 또리비니 서로 촌놈촌놈 거리는거 뭐임ㅋㅋㅋㅋ

원빈이 굴렁쇠안해봣다니까 이소히 “제일 촌놈이”ㅋㅋㅋㅋㅋ

소희 잘 굴리니까 원빈이가 역시 촌놈~ 이러고

이소히 조용해라이 박원비니<< 듣고 턱빠짐 pic.twitter.com/tziEjuRM3r — 해리 (@haeriddo) July 18, 2024

此外，《鱿鱼游戏2》将於12月26日公开，除了原班人马李政宰、魏嘏隽（魏河俊）、孔刘、李炳宪外，还加入包括任时完、姜河那、朴成焄、梁东根、朴圭瑛、曺柔理、姜爱心、李大卫、李阵郁、崔胜铉（T.O.P）、卢载源、元志安等全新阵容。



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