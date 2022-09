《魷魚遊戲》初步斬獲艾美獎4大獎項，李瑜美成首位獲獎韓國演員

第74屆黃金時段創意藝術艾美獎今日在美國舉辦頒獎禮,《魷魚遊戲》斬獲劇情類最佳女客串演員、最佳敘事節目藝術指導獎、特殊視覺效果獎、最佳特技表演獎等4大獎項。

劇情類最佳女客串演員(Outstanding Guest Actress in a Drama Series)頒獎對象為在作品中露面時間超過5%、不滿50%的演員,和李瑜美同時入圍的還有《繼承之戰》的Hope Davis和Harriet Walter,以及《高校十八禁》的Martha Kelly。



李瑜美獲獎後模仿笑臉emoji表達喜悅心情:「真的很幸福,so happy。 難以置信,想趕快跟身邊的人們炫耀。 打算把獎杯放在家裡最顯眼的位置,和其他獎杯們擺在一起。」



隨後還更新個人IG向觀眾、導演、製作團隊等等表達感謝。



最佳敘事節目藝術指導獎(Production Design for a Narrative Contemporary Program)獲獎者為《魷魚遊戲》美術指導蔡炅宣等人,他們為每一集打造了各具特色的場景,令人目不暇接。 此外蔡炅宣還憑「剛布」篇在今年3月斬獲美國藝術指導工會獎(ADG)「最佳1小時時長單鏡頭劇集」獎項。



That’s right! Chae Kyoung-sun, Gim En-jee, and Kim Jeong-gon win the #Emmy for Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More) for @SquidGame (@Netflix)! #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/xgINRlgdW3 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 5, 2022

《魷魚遊戲》的視覺效果團隊擊敗《天外來客》、《末日光明》 、《雪國列車》、《維京傳奇:英靈神殿》,斬獲特殊視覺效果獎(Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode);特技演員團隊也擊敗《殺手進城》、《諜海黑名單》、《鷹眼》、《月光騎士》、《怪奇物語》,獲得最佳特技表演獎(Outstanding Stunt Performance )。



今天的頒獎禮還只是創意藝術類別(Primetime Creative Arts Emmy Awards),而李瑜美事前並沒有被很多人看好獲獎。 《魷魚遊戲》導演及多位主演都有入圍重要獎項,讓人對12日即將舉辦的演員、導演部門頒獎禮更加期待啦!

