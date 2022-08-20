不要走～回顾《Running Man》宝弼PD语出惊人名场面：「烂掉的栉瓜」「我好难过」「六名笨蛋」

宝弼真的创下太多名言了啦！！舍不得宝弼QQ

《Running Man》主PD确定要从崔宝弼交到崔馨仁手上‎，在宝弼PD正式卸任前，我们已回顾了他的‎受难记，接下来就是他的「语出惊人」时刻了，这些名场面绝对看不腻啊！

「像烂掉的栉瓜」（EP.519）

蒙太奇人物绘画挑战，成员们每轮都要求宝弼PD用水果形容当事人脸型，第三题宝弼欲言又止回答：「有点……那个……像烂掉的栉瓜。不是那么烂的栉瓜，是有点萎缩的……」那有点萎缩的烂掉的栉瓜就是李光洙。



「我也慌张了……」（EP.506）

不太算是语出惊人而是举动惊人，但一样是名场面。李光洙只是向工作人员要了双手套，结果宝弼PD向他喊了几声就丢出手套，还丢反方向。李光洙瞬间冻僵，傻眼抱怨：「好像给小狗零食……」宝弼止不住笑道歉：「对不起，我也慌张了……」



「我好难过」（EP.522）

刘在锡一如往常打断李光洙，还把宝弼PD拖入战场：「宝弼在讲话啊，你那么听导演的话（指为了《海盗2》留长发），为什么不听PD讲话？」李光洙委屈嘟囊：「真是的……」结果收到宝弼一句：「我好难过。」李光洙回呛：「难过什么啦？真的要让你难过吗？」



「小小的游戏」（EP.545）

去年池锡辰生日特辑，宝弼PD准备了为池锡辰量身打造的游戏，但他补充说明：「整体而言都是『小小』的游戏。」



「六名笨蛋」（EP.547）

脑筋急转弯答题游戏还没开始，宝弼PD就在讲解规则时大胆预言(?)：「比起6名笨蛋……唉唷！比起很多名笨蛋……」刘在锡一听就觉得不对，因为他的队伍就是六个人。



「今天就想这样啊！」（EP.584）

金钟国为了队伍胜负向宝弼PD争取：「一般来说玩这游戏，发出声音就能淘汰啊！」想不到宝弼PD直接回应：「今天就想这样啊！」



上礼拜的EP.616也出现了类似情形。玩平语游戏，金钟国抓到宝弼讲敬语便直言：「你为什么说敬语？」宝弼PD马上用平语回他：「那你扣我分试试！」



「可以」（EP.590）

成员们平时就很卖力PPL（置入性行销广告），没想到来宾Super Junior银赫更卖力，竟说：「我今天出演费能用这个代替吗？」宝弼PD一口答应：「可以。」



「这不是这样玩的」（EP.502）

最后这不是语出惊人，而是宝弼PD最无奈经典名言。事情就发生在「老虎」金钟国特辑，众人为了隐藏任务玩疯了，宝弼只能边笑边无奈喊话：「这游戏不是这样玩的！李光洙请回去……」



还有许多宝弼PD回嘴成员的惊人之语族繁不及备载……据上周所透露的，明日就是宝弼PD制作的最后一集了，观众且看且珍惜啊！更多更详细的宝弼事迹可‎点此（KSD过往报导）‎前往，或见《Running Man》官方cut。

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