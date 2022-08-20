少女时代〈FOREVER 1〉初舞台公开！不做Ending妖精的理由：成员们亲自要求拍团体Ending

少女时代在8月8日带著第七张正规专辑《FOREVER 1》回归，这也是她们时隔五年的回归，同时纪念出道十五周年。

19日，少女时代在《音乐银行》带来〈FOREVER 1〉打歌初舞台，粉丝们看完舞台都很感动吧？舞台最后...成员们并没有做最近很红的Ending妖精，而是回到二代、三代团那样，以团体做Enging。

舞台公开后，俞利也在 Lysn bubble（泡泡）留言给粉丝们：「都看了吗？Ending妖精的时候团体Ending怎么样？我们提出不做Ending妖精，想要拍个团体Ending，少女时代是最棒的！Sone呀！」原来是姊姊们亲自要求的啊ㅠㅠㅠㅠ



这也让网友们表示：「每次出现都刷新颜值啊」、「就是这个，能看到那个团体队形」、「团体Ending太漂亮了」、「少女时代果然很了解粉丝啊ㅜㅜ好漂亮」、「趁著这个机会，再次改变一下音乐放送潮流吧」、「就是这个...果然根本是最棒的」等等。（因为最近有不少网友表示Ending妖精太尴尬了，希望可以改回团体的）。



少女时代这次回归真的准备了很多啊！拍摄团粽《少时贪探》，还出演综艺《认识的哥哥》、《惊人的星期六》、《出差十五夜2》和《文明特急》等。即使成员们行程都很繁忙，但为了粉丝们本周也会在《音乐银行》、《M Countdown》和《人气歌谣》带来舞台。



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