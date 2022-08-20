又是伤感的一集！《今日的网漫》秒变恐怖片，善意果真变恶意（EP.7）

《今日的网漫》继首集动作片场面，昨晚播出的第7集又将漫画内容实体化，瞬间变成恐怖片氛围，场面相当吸引人。此集也谈到了如第5集温心（金世正 饰）转换跑道的曲折，只是角色换了人。

权编辑（梁炫民 饰）警告温心的话「负不了责任的善意，往往比恶意更伤人。」一语成谶，温心对任东希（白石光 饰）好，却转换成了任东希对申大陆（金道勋 饰）的恶。任东希见了申大陆的漫画突然失控……画面忽然变成恐怖片场景。



原来，任东希画了十年漫画仍不停落榜，也依旧没有人看懂他的漫画，当他看见申大陆的才华才忍不住失控。雇用他的漫画家白御镇（金甲洙 饰）马上就知道是他动的手，语重心长的对他说：「漫画是一项不断审视自己内心的工作，无论多么丑恶和不堪，也需要面对这样的自己。」



任东希辞职离开那天向申大陆自首了，不过申大陆没有责怪他，反而说出了任东希十年来一直想听的话：「你的漫画深深感动了我。」更看出了别人看不出来了漫画主旨。



任东希心里明白，温心也透过副总编（崔丹尼尔 饰）的提醒而体认：不是所有努力都能获得同等的回报，至少竭尽了全力。

一件风波过后又一风波起，温心和副总编撞见了罗康南（林彻洙 饰）和YOUNGtoon副编辑见面……下集预告显示罗康南被说服、想开始画自己真正想画的，这也表示Neon招牌漫画《九尾狐公主》要收尾了。

▼今晚播出的EP.8预告片



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