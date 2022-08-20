不要走～回顧《Running Man》寶弼PD語出驚人名場面：「爛掉的櫛瓜」「我好難過」「六名笨蛋」

寶弼真的創下太多名言了啦！！捨不得寶弼QQ

《Running Man》主PD確定要從崔寶弼交到崔馨仁手上‎，在寶弼PD正式卸任前，我們已回顧了他的‎受難記，接下來就是他的「語出驚人」時刻了，這些名場面絕對看不膩啊！

「像爛掉的櫛瓜」（EP.519）

蒙太奇人物繪畫挑戰，成員們每輪都要求寶弼PD用水果形容當事人臉型，第三題寶弼欲言又止回答：「有點……那個……像爛掉的櫛瓜。不是那麼爛的櫛瓜，是有點萎縮的……」那有點萎縮的爛掉的櫛瓜就是李光洙。



「我也慌張了……」（EP.506）

不太算是語出驚人而是舉動驚人，但一樣是名場面。李光洙只是向工作人員要了雙手套，結果寶弼PD向他喊了幾聲就丟出手套，還丟反方向。李光洙瞬間凍僵，傻眼抱怨：「好像給小狗零食……」寶弼止不住笑道歉：「對不起，我也慌張了……」



「我好難過」（EP.522）

劉在錫一如往常打斷李光洙，還把寶弼PD拖入戰場：「寶弼在講話啊，你那麼聽導演的話（指為了《海盜2》留長髮），為什麼不聽PD講話？」李光洙委屈嘟囊：「真是的……」結果收到寶弼一句：「我好難過。」李光洙回嗆：「難過什麼啦？真的要讓你難過嗎？」



「小小的遊戲」（EP.545）

去年池錫辰生日特輯，寶弼PD準備了為池錫辰量身打造的遊戲，但他補充說明：「整體而言都是『小小』的遊戲。」



「六名笨蛋」（EP.547）

腦筋急轉彎答題遊戲還沒開始，寶弼PD就在講解規則時大膽預言(?)：「比起6名笨蛋……唉唷！比起很多名笨蛋……」劉在錫一聽就覺得不對，因為他的隊伍就是六個人。



「今天就想這樣啊！」（EP.584）

金鍾國為了隊伍勝負向寶弼PD爭取：「一般來說玩這遊戲，發出聲音就能淘汰啊！」想不到寶弼PD直接回應：「今天就想這樣啊！」



上禮拜的EP.616也出現了類似情形。玩平語遊戲，金鍾國抓到寶弼講敬語便直言：「你為什麼說敬語？」寶弼PD馬上用平語回他：「那你扣我分試試！」



「可以」（EP.590）

成員們平時就很賣力PPL（置入性行銷廣告），沒想到來賓Super Junior銀赫更賣力，竟說：「我今天出演費能用這個代替嗎？」寶弼PD一口答應：「可以。」



「這不是這樣玩的」（EP.502）

最後這不是語出驚人，而是寶弼PD最無奈經典名言。事情就發生在金鍾國特輯，眾人為了隱藏任務玩瘋了，寶弼只能邊笑邊無奈喊話：「這遊戲不是這樣玩的！李光洙請回去……」



還有許多寶弼PD回嘴成員的驚人之語族繁不及備載……據上週所透露的，明日就是寶弼PD製作的最後一集了，觀眾且看且珍惜啊！更多更詳細的寶弼事蹟可‎點此（KSD過往報導）‎前往，或見《Running Man》官方cut。

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