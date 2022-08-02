曾為李光洙狼狽一身泥，熬成主PD與成員們互動受好評！崔寶弼確定從《Running Man》下車，智孝不捨發文

曾為李光洙狼狽一身泥，熬成主PD與成員們互動受好評！崔寶弼確定從《Running Man》下車，智孝不捨發文

綜藝   2022年8月2日   星期二09:00   草莓   12

（封面圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖、《Running Man 向前衝》@Disney+截圖）

以後聽不到寶弼吐槽成員們了QQ 這兩年很能感受寶弼PD的努力，辛苦了!!!

昨（1）日下午，宋智孝突然在IG發文寫道：「親愛的寶弼！這段時間和我們一起奔跑辛苦了。」搭配的照片裡有張布條，上面斗大的寫著：「Running Man歷代最棒的明星PD！崔寶弼OUT！」

這篇貼文怎麼看就是要送別崔寶弼，又因為昨日週一為《Running Man》錄製日，因此粉絲與各大韓媒紛紛猜測崔寶弼將從節目下車，最後一集就在昨天錄製完畢。昨晚終於有媒體（‎《朝鮮日報》‎）取得官方證實，證實崔寶弼在執導《Running Man》2年又6個月後確定下車。
（圖源：《Running Man 向前衝》@Disney+截圖）

說崔寶弼是「Running Man歷代最棒的明星PD」絕不為過，因為崔寶弼2018年就因「為了叫回李光洙弄得一身狼狽」爆紅。當時他還是助理PD，奉命叫回跑進海裡的李光洙，整個過程狼狽不已跌了好幾次，李光洙只能對著他喊：「寶弼啊！哥對不起你！」這大概是觀眾們看一次笑一次的歷代級畫面。
（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

2020年2月崔寶弼正式接任《Running Man》主PD後，因為老是和成員們鬥嘴頻頻製造笑點，互動讓觀眾非常喜愛，又因為有趣新穎的字幕、明目張膽的PPL（置入性行銷廣告）還有全新的玩法（例如：整集脫口秀、讓成員自行規劃主題），頗受好評。

▼《Running Man》寶弼PD合輯一更新到第三集，另外還有‎寶弼整光洙合輯


海內外網友得知崔寶弼將離開《Running Man》，紛紛表達不捨：「寶弼PD真的很有趣ㅜㅜ」「字幕請留下ㅠㅠ」「寶弼PD辛苦了」「寶弼PD我們會想你」……

崔寶弼卸任主PD，接下來將由節目上也常常被提及的崔馨仁（另譯崔亨茵）PD接手，是《Running Man》開播12年以來首位女PD。
（圖源：《Running Man 向前衝》@Disney+截圖）

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留言/評論
  • 印象中最深刻就是泥濘中追光洙 太好笑了
    1小時前
  • 真可惜，他接任主PD以後節目真的有趣又好笑 看PD跟成員鬥嘴也是樂趣之一
    1小時前
  • 我都沒看Running man 快4年了
    1小時前
  • 寶弼係近年最好rm pd 可惜疫情+光洙離開 引致未能發揮創意😢 希望新pd (第一位女pd)帶出rm困局
    1小時前
  • 為什麼要離開😭
    54分前
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