Super Junior银赫父过世被菲律宾节目当成题目、来宾反应超轻挑无礼，粉丝们纷纷大怒投诉！

这么严肃的事情、居然还能开玩笑,傻眼…。

人气男团 Super Junior 的成员银赫,在8月6日时痛失父亲,当时因状态不佳而临时取消了海外行程,没想到这样严肃的事情居然变成了综艺节目的题目。



一档在菲律宾名为《Tropang LOL》的日播综艺,节目出了一道题为「哪一组男团因成员父亲过世而取消演唱会?」选项出现了「Super Junior、SEVENTEEN、GOT7、SHINee」,而来宾们在讨论的过程中,持续嘻闹搞笑的推理,甚至还取笑了SJ的团名,丝毫没有尊重可言。

▼网友剪辑节目此片段:

aside from the question, they even used suju's name as a joke about the player being fond of younger males, plus both of their last statements too!!



putangina, kadiri kayo



pic.twitter.com/dM7W3gBz26