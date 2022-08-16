Super Junior银赫父过世被菲律宾节目当成题目、来宾反应超轻挑无礼，粉丝们纷纷大怒投诉！

这么严肃的事情、居然还能开玩笑，傻眼…。

人气男团 Super Junior 的成员银赫，在8月6日时痛失父亲，当时因状态不佳而临时取消了海外行程，没想到这样严肃的事情居然变成了综艺节目的题目。



一档在菲律宾名为《Tropang LOL》的日播综艺，节目出了一道题为「哪一组男团因成员父亲过世而取消演唱会？」选项出现了「Super Junior、SEVENTEEN、GOT7、SHINee」，而来宾们在讨论的过程中，持续嘻闹搞笑的推理，甚至还取笑了SJ的团名，丝毫没有尊重可言。

▼网友剪辑节目此片段：

aside from the question, they even used suju's name as a joke about the player being fond of younger males, plus both of their last statements too!!



putangina, kadiri kayo



pic.twitter.com/dM7W3gBz26 — rim (@yehyukyu_) August 11, 2022

粉丝们看到之后，纷纷留言抨击这无礼的行为，并对电视台投诉，要求他们向Super Junior正式道歉，并发起了「#CancelTropangLOL」的活动来抵制节目，但官方至今未有回应，推特后续也停止更新。

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