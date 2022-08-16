[分集剧情]《黑话律师》收视率破10％！润娥调查论文下落有关键进展、李钟硕与Big Mouse真的搭上线了！（EP6）

[有雷]《黑话律师》收视率不负众望突破双位数！李钟硕不但好好梳洗一番，帅气的迎接来担任志工的爱妻，润娥还体会到当「大哥的女人」种种礼遇，让她不自觉偷偷笑了起来！徐教授的论文竟在狱中VIP之一的太太手中，也是一开始拥有行车纪录器档案的人，两人婚外情关系随之曝光。

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《黑话律师》为了确认自己的枕边人到底是不是Big Mouse，薇瑚（润娥饰）与医院同仁一起参与志工活动，朴昌浩（李钟硕饰）一听到爱妻来访，还请狱警给他特别开了澡堂洗香香，做好造型还吹了头发，更把VIP三人关起来，借用他们享乐的场地帅气迎接薇瑚。后来因担心被窃听，所以昌浩把薇瑚拉到操场上去说出有关Big Mouse的一切。



朴昌浩提到自己在拿到市长给的假名单后，突然被人袭击打晕，醒来后见到的人是杰利，身上多了一张写了五个名字的卡片，还有特定的符号。原本朴昌浩也真正要面对孔之勋（杨庆元饰）之前都还在怀疑名单的真实性，但当朴昌浩看见市长突然来找他的急切眼神，他知道市长想警告他原本的名单有问题，於是他写下的是后来得到的名单，竟与孔之勋握有的名单完全吻合。



而朴昌浩的推测也没错，Big Mouse的确可能身处在监狱中，两人开始用塔罗牌互相交换讯息，Big Mouse将透过塔罗牌表达自己的计画，朴昌浩也解读后配合他，两造其实是相互利用著。而Big Mouse也想要找出论文的真正下落，薇瑚则自告奋勇表示这件事情由她来负责揭开真相。朴昌浩将继续离间3位VIP，要他们在法庭上说出真相。



志工团队中还有一位营养师张慧珍，她是VIP之一的太太，也就是一开始朴昌浩就从她手中得到了行车纪录器的档案。张慧珍也与狱中的丈夫会面，但她先生似乎有暴力倾向，一点点不满意就对她出手。虽然薇瑚也发现了她的伤痕但她完全不愿多说。



薇瑚回到医院值夜班，接到某病患家属的来电，原来她是位饰品设计师，曾为徐教授设计将记忆卡放入十字架项炼，但那位家属还未说完事情的来龙去脉，却直接在薇瑚面前坠楼身亡！薇瑚想起了院长所戴的就是十字架项炼，於是找上院长对质，但她却忽略了另一人也戴著十字架图案的项炼，就是张慧珍，而张慧珍也的确与徐教授是情侣关系……



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