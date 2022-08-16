Super Junior銀赫父過世被菲律賓節目當成題目、來賓反應超輕挑無禮，粉絲們紛紛大怒投訴！

這麼嚴肅的事情、居然還能開玩笑，傻眼…。

人氣男團 Super Junior 的成員銀赫，在8月6日時痛失父親，當時因狀態不佳而臨時取消了海外行程，沒想到這樣嚴肅的事情居然變成了綜藝節目的題目。



一檔在菲律賓名為《Tropang LOL》的日播綜藝，節目出了一道題為「哪一組男團因成員父親過世而取消演唱會？」選項出現了「Super Junior、SEVENTEEN、GOT7、SHINee」，而來賓們在討論的過程中，持續嘻鬧搞笑的推理，甚至還取笑了SJ的團名，絲毫沒有尊重可言。

▼網友剪輯節目此片段：

aside from the question, they even used suju's name as a joke about the player being fond of younger males, plus both of their last statements too!!



putangina, kadiri kayo



pic.twitter.com/dM7W3gBz26 — rim (@yehyukyu_) August 11, 2022

粉絲們看到之後，紛紛留言抨擊這無禮的行為，並對電視台投訴，要求他們向Super Junior正式道歉，並發起了「#CancelTropangLOL」的活動來抵制節目，但官方至今未有回應，推特後續也停止更新。

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