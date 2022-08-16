IU花了10年实现「大跳跃」！首个个唱曾担心：余票超多ㅠㅠ如今...一票难求！

从演唱会剩票，到43万人同时在线求票，IU花了10年的时间。

近些年IU事业风生水起，上半年以演员身份携《婴儿转运站》站上坎城影展引来国际媒体关注，这两日又官宣9月17、18日在首尔奥林匹克主竞技场举办个人演唱会「The Golden Hour：在橙色太阳下」，成为首位在这个场地开个唱的韩国女歌手。要知道奥林匹克主竞技场是所有韩国歌手的梦想，观众座席有6万多个，最多能容纳10万名观众，是韩国最大的赛场。 站上这个舞台就说明了IU无论是票房号召力、人气、影响力都已是巅峰。



事实证明IU的确是韩国SOLO女歌手中的第一人，据悉演唱会11日晚间开放售票，不到一天时间就被抢空，没买到票的粉丝们不放弃，仍然在线等候，最高纪录居然有43万人在线上排队等待其他人取消订票。



谁也没想到10年前，也就是2012年时IU曾经为演唱会剩下许多位置而苦恼。 当时IU的首场个唱+全国巡演安可演唱会举办在即，她录制了《Happy Together》节目，当其他嘉宾问及演唱会售票状况时，IU表示还剩下不少票，非常担心。 而10年之后的现在，两场演唱会8.8万张票轻松售罄。 有粉丝翻出2010年IU在网上的留言，当时她称唱满全场至少要有20首歌曲，现在的她主打歌、经典歌实在太少了。 10年后的今日，IU有了可以说「我有很多经典歌曲了」的底气。



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