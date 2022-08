人气女团 (G)I-DLE 舒华在舞台上晕倒被成员搀扶，粉丝猜测除了「健康问题」还可能是因为另一件事！

希望舒华休息之后会好一点。TAT

人气女团 (G)I-DLE 上周末在墨西哥开唱,成员舒华却突然跌坐在舞台上,疑似过晕而无法站立,让粉丝们相当担心。



当时,雨琦发现后立刻上前将她扶下台,其他成员们则努力完成舞台,影片公开后也引发粉丝们的热烈讨论,怀疑又是一次因行程太满而体力无法负荷的情况。

omg shuhua collapsed during my bag :(( yuqi helped her off the stage. shuhua please rest well and feel better soon. I’m actually so worried. they have been performing NONSTOP without any rest. pic.twitter.com/CGDTnOIPcg