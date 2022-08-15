人气女团 (G)I-DLE 舒华在舞台上晕倒被成员搀扶，粉丝猜测除了「健康问题」还可能是因为另一件事！

希望舒华休息之后会好一点。TAT

人气女团 (G)I-DLE 上周末在墨西哥开唱，成员舒华却突然跌坐在舞台上，疑似过晕而无法站立，让粉丝们相当担心。



当时，雨琦发现后立刻上前将她扶下台，其他成员们则努力完成舞台，影片公开后也引发粉丝们的热烈讨论，怀疑又是一次因行程太满而体力无法负荷的情况。

omg shuhua collapsed during my bag :(( yuqi helped her off the stage. shuhua please rest well and feel better soon. I’m actually so worried. they have been performing NONSTOP without any rest. pic.twitter.com/CGDTnOIPcg — 우기holic (@yuqiholic) August 13, 2022

最后舒华也重新站上舞台，安抚粉丝们的情绪，并表示今晚很棒，希望下次能够再见到大家。

the way yuqi stayed by shuhua’s side during their final speech, they’re making me cry pic.twitter.com/VaUlMuHUnF — peach (@yontararich) August 13, 2022

除了「健康问题」引发担忧，当地粉丝表示还可能是因为另一件事，那就是很多人来到墨西哥时，经常会出现「高原反应」，身体一下子无法适应当地才导致这样的情况发生，大家不要太过於担心，好好休息一下就没事了。

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