人氣女團 (G)I-DLE 舒華在舞台上暈倒被成員攙扶，粉絲猜測除了「健康問題」還可能是因為另一件事！

人氣女團 (G)I-DLE 舒華在舞台上暈倒被成員攙扶，粉絲猜測除了「健康問題」還可能是因為另一件事！

KPOP   2022年8月15日   星期一10:20   MiJimin  

（封面圖源：IG@yeh.shaa_、twitter@yuqiholic）

希望舒華休息之後會好一點。TAT

人氣女團 (G)I-DLE 上週末在墨西哥開唱，成員舒華卻突然跌坐在舞台上，疑似過暈而無法站立，讓粉絲們相當擔心。
（圖源：twitter@yuqiholic）

當時，雨琦發現後立刻上前將她扶下台，其他成員們則努力完成舞台，影片公開後也引發粉絲們的熱烈討論，懷疑又是一次因行程太滿而體力無法負荷的情況。

最後舒華也重新站上舞台，安撫粉絲們的情緒，並表示今晚很棒，希望下次能夠再見到大家。

除了「健康問題」引發擔憂，當地粉絲表示還可能是因為另一件事，那就是很多人來到墨西哥時，經常會出現「高原反應」，身體一下子無法適應當地才導致這樣的情況發生，大家不要太過於擔心，好好休息一下就沒事了。

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 人氣女團 (G)I-DLE 舒華在舞台上暈倒被成員攙扶，粉絲猜測除了「健康問題」還可能是因為另一件事！
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手