人氣女團 (G)I-DLE 舒華在舞台上暈倒被成員攙扶，粉絲猜測除了「健康問題」還可能是因為另一件事！

希望舒華休息之後會好一點。TAT

人氣女團 (G)I-DLE 上週末在墨西哥開唱，成員舒華卻突然跌坐在舞台上，疑似過暈而無法站立，讓粉絲們相當擔心。



當時，雨琦發現後立刻上前將她扶下台，其他成員們則努力完成舞台，影片公開後也引發粉絲們的熱烈討論，懷疑又是一次因行程太滿而體力無法負荷的情況。

omg shuhua collapsed during my bag :(( yuqi helped her off the stage. shuhua please rest well and feel better soon. I’m actually so worried. they have been performing NONSTOP without any rest. pic.twitter.com/CGDTnOIPcg — 우기holic (@yuqiholic) August 13, 2022

最後舒華也重新站上舞台，安撫粉絲們的情緒，並表示今晚很棒，希望下次能夠再見到大家。

the way yuqi stayed by shuhua’s side during their final speech, they’re making me cry pic.twitter.com/VaUlMuHUnF — peach (@yontararich) August 13, 2022

除了「健康問題」引發擔憂，當地粉絲表示還可能是因為另一件事，那就是很多人來到墨西哥時，經常會出現「高原反應」，身體一下子無法適應當地才導致這樣的情況發生，大家不要太過於擔心，好好休息一下就沒事了。

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