【有片】《非常律师禹英禑》给后制组「加鸡腿」！朴恩斌成为「鲸王」，字幕写上：「今日议程，拯救海豚」超级可爱～

大推特推这个影片！朴恩斌、姜泰伍和姜其永的「化学反应」真的太好，全场「姨母笑」～

上月（7月）中旬，Netflix公开《非常律师禹英禑》3位主演――朴恩斌、姜泰伍、姜其永，一起合拍「四格照」的花絮，最近终於把访谈和游戏片段放出来，观众们能够藉此感受到演员们爆棚的化学反应。



被问到：「印象最深刻的委托人或受害者是谁」，姜其永选择出现在第1集的「朴奎植」（生性多疑、怀疑妻子外遇的爷爷）。姜其永表示，前辈已经不是在演戏了，他相当投入，使用了「方法演技」。

姜泰伍选择第9集特别出演的具教焕，他在剧中饰演儿童解放军总司令「方屁噗」。因为这个特别的名字，让他对案件相当好奇；朴恩斌则选择第6集的「季向心」，因为她在剧中展现深切的母爱，英禑也从中学习到不少。





这一幕特别可爱！朴恩斌被打扮成「鲸鱼小姐」，姜泰伍还帮她挂上「KING」的红背带。朴恩斌表示：「我曾经是国王。」於是，后制组「补充」了朴恩斌在《恋慕》里的片段，字幕还打上：「今日议程，拯救海豚」，超级适合～

记得打开中文CC字幕！总之，看完这段影片心情会变得很好，姜泰伍呆萌的模样，真的会让人忍不住想要捉弄XD这个星期就要迎来《非常律师禹英禑》大结局了，舍不得啊～

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