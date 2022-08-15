[分集剧情]《黑话律师》李钟硕神准说出Big Mouse客户名单狱中势力更壮大！连润娥都怀疑他真实身份（EP5）

[有雷]集集精彩的《黑话律师》收视不断刷新自身最高纪录，眼看李钟硕就要被拆穿假冒Big Mouse却总能惊险过关，以假乱真的程度连枕边人润娥都开始怀疑是否长期被欺瞒！
《黑话律师》本集一开头就超紧张，因为朴昌浩（李钟硕饰）即将面对孔之勋（杨庆元饰），是否能以真正的五大客户名单来证明自己就是Big Mouse？市长崔道河（金柱宪饰）发现他所提供给朴昌浩的名单遭孔之勋假造，赶紧来到狱中想告知朴昌浩却被无法单独与他对话，只能在一旁看著这场对决。
孔之勋正得意的同时，朴昌浩竟一字不漏提出与其一模一样的五位客户名单，大家不得不认可他就是Big Mouse。狱中赌盘大胜，朴昌浩也分红典狱长而拥有更多自由。此时管理NR特权集团资金的洪彼得落网，检察官要他谎称自己见过真正的Big Mouse并且指认朴昌浩，没想到却在讯问途中直接毒发身亡，Big Mouse的势力开始令所有特权人士感到背脊发凉，更开始相互猜忌怀疑。
朴昌浩在狱中开始对三位VVIP报复，除了离间三人以外更让他们心生恐惧，想找机会赶紧离开监狱，也拉拢他们身边的光头黑帮杨会长，对孔之勋也使出威胁手段。崔道河市长开始怀疑朴昌浩是真正的Big Mouse，甚至当面来询问，朴昌浩只要求对太太薇瑚（润娥饰）保密，但越是如此，市长就更是刻意透露给薇瑚知道朴昌浩的现况，连润娥都开始怀疑是否真的长期被最爱的枕边人所蒙骗？
不过薇瑚与父亲针对徐教授的论文下落展开调查亦有进展，从徐教授的一些过往照片中可看出他热爱钓鱼，到了现场询问他常带女子一同前来，被推测并非正牌老婆而是小三，会在钓鱼场谈情说爱。薇瑚在医院中则是发现护理长都会私自偷偷为病患抽血，可能进行秘密实验计画，但她尚未成功发现有效线索。徐教授也许想揭穿九川医院的阴谋而惹祸上身，而举动总是神神秘秘的院长与护理长，还有医院不可进入的储物室，令人相当好奇。
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