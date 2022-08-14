《出差十五夜2》少女时代玩人物问答出现「郑敬淏」的问题！ 秀英害羞笑：「这张照片有点...」

少女时代日前作为嘉宾出演《出差十五夜2》，12日公开的第2集中，介绍完制作组准备的奖品之后，罗PD说要玩「人物问答」。

孝渊马上叹气：「哇～孩子们，没戏了！」接著说：「我真的不懂，我对别人不怎么感兴趣！不过我会努力的。」本来第一轮差点要成功，但最后一棒 Sunny 因为没答出提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）而失败。



第二轮时，出现了郑敬淏的照片，Tiffany 马上答出，制作组特写秀英的表情，她说著：「这张照片有点...」字幕还打上「（大家都知道的 TMI）秀英跟演员郑敬淏已经热恋8年」而润娥也转向秀英那边笑了。



孝渊果然是这个游戏的最弱体，不知道 Monika 、把朴宝剑说成了「白」宝剑、meenoi（미노이）说成了饲料（모이）等等。所有机会用完，为了再多给一次机会，罗PD就提议：「下次的回归首秀，要来这里！」成员们马上答应，润娥：「想见我们粉丝，和他们打招呼的时候，就算没有理由要集体一起出来！」罗PD：「那么下次我们一起去户外吧！」成员们也马上说好，但...最后还是失败了 XD



而少女时代在本月带著新专辑《FOREVER 1》回归，本周也将在音乐节目进行打歌，相信粉丝们都很期待舞台吧！另外，她们也将在9月3日於首尔奥林匹克 KSPO DOME 举行见面会。



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