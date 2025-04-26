拒当「天才专业户」！《狂医魔徒》朴恩斌揭《禹英禑》后遗症：最怕观众只记得她！

出道30年的演员朴恩斌，近日透过Disney+原创剧《狂医魔徒》展现与过往全然不同的强烈角色，她也在宣传访问中诚实分享了对角色的想法，并首度提及自己对代表作《非常律师禹英禑》的看法与压力。

在《狂医魔徒》中，朴恩斌饰演曾是天才医生，却因导师而坠落人生谷底的「影子医生」郑世玉。 剧情讲述她与旧师德熙（薛景求 饰）重逢后展开激烈对抗，属於医疗惊悚类型。 朴恩斌坦言，「作为世玉活著的这段时间里，经历了很多激烈的瞬间。 如今能将这段经历交给观众，心情非常释然。」



面对世玉情绪转折大的角色设计，她表示：「这是一个我从未演过的角色，个性变化极大。 我尽可能在角色的变与不变之间抓到平衡点，让观众相信她的变化是合理的。」

与过往角色不同，《狂医魔徒》中的世玉甚至具备反社会倾向与杀人行为，让朴恩斌坦言：「作品公开前，我无法轻易说出『请多多支持』这种话。 因为她做了不可逆的坏事，我也不想强加正当性，我自己对这角色没有怜悯。」



对於外界认为她特别适合「天才型」角色，她也表达自己的想法：「演完《非常律师禹英禑》后，我一度觉得不该再接天才角色了，因为那角色承担的东西太多，而我本人并不是天才。但后来也理解，观众从这些角色中获得某种情绪的释放，那也算是一件好事。」

比较起《非常律师禹英禑》的法律用语与《狂医魔徒》的医疗背景，朴恩斌坦言前者是她出道以来最艰难的角色：「《禹英禑》的台词量之大，至今其他作品无法与之做比较。」她也表示，《狂医魔徒》虽然是医疗惊悚剧，但实际医学用语出现得不多，「医生的角色其实没有展现太多医术，我反而更想挑战其他类型的医生角色。」



作为2022年代表作，《非常律师禹英禑》让朴恩斌荣获第59届百想艺术大赏的大赏。 然而新作品每每推出仍被拿来比较，对此她表示理解：「观众不可能全都看过我的每部作品，有些人甚至会以为这是我《禹英禑》后的第一部剧。 会出现比较，是因为某一方有爱，观众可能希望在新角色里找到熟悉的元素，或产生抗拒，我都能理解。 但我真的一直在努力呈现不同的自己，希望大家也能看到这点。」



1996年以童星身份出道，朴恩斌已走过30年演艺路。 她回顾这段历程时说：「我可以自豪的是，从来没有空白期。每年都有作品，与角色一起成长。」她也表示，未来不会停下脚步：「这次挑战了没演过的角色，往后我也会持续挑战不同类型。若观众喜欢，我感激不尽；若不喜欢，也希望大家能继续记得你们喜欢的作品。」朴恩斌最后向观众传递诚意：「我不想把主角的压力说成负担，而是想以责任感来呈现。希望大家继续陪我走下去。」

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